Momente istorice în Rusia. Autoritățile au testat noua rachetă de croazieră hipersonică „Zirkon”. Arma a lovit o țintă terestră aflată la peste 350 de km depărtare și a avut o vitează de șapte ori mai mare decât cea a sunetului, potrivit Ministerului Apărării. Racheta Rusiei reprezintă o problemă serioasă pentru NATO. Nu poate fi interceptată de niciun instrument.

Șeful de stat rus, Vladimir Putin, a promovat arma ca fiind parte a unui sistem de rachete unice în lume. Amintim că, în anul 2018, Putin a anunțat dezvoltarea unei noi generații de rachete supersonice. Președintele a precizat atunci că ele ar fi capabile să evite scuturile anti-rachetă produse de SUA, iar, în prezent, se arată mulțumit de rezultatele arătate de noua armă.

Noua rachetă a fost lansată de pe nava Amiral Gorshkov din Marea Albă. Arma a lovit o țintă terestră aflată la o distanță de peste 350 de kilometri, în apropierea coastei Mării Barents. Viteza acesteia este de șapte ori mai mare decât cea a sunetului, potrivit Ministerului rus al Apărării.

„Caracteristicile tactice și tehnice ale rachetei Zirkon au fost confirmate în timpul testelor”, se arată în comunicatul Ministerului rus al Apărării, potrivit Reuters.

🇷🇺#Russia|n Ministry of Defense publishes footage of the next stage of testing the Zircon hypersonic missile, during which the frigate Admiral of the Fleet Gorshkov successfully fired a product at a ground target at a distance of over 350 km.

The rocket's flight speed was Mach 7 pic.twitter.com/cDn2FHsRBR

— The RAGEX (@theragex) July 19, 2021