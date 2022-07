Rudel Obreja va fi pus în libertate. Decizia Tribunalului Ilfova intră în vigoare astăzi

Rudel Obreja, condamnat în Gala Bute, va fi pus în libertate în cursul zilei de miercuri 27 iulie, dat fiind că hotărîrea de eliberare, pronunțată de Tribunalul Ilfov nu a fost atacată cu apel. Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box a fost condamnat definitive, în luna aprilie, la cinci ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată în Dosarul Gala Bute pentru luare de mită și evaziune fiscală.

Conform soluției pronunțate de instanță, odată ce va fi pus în libertate, Rudel Obreja nu va putea părăsi teritoriul României. El va trebui să meargă periodic la Poliție pentru a fi luat în evidență. De asemenea, va trebui să se prezinte la o unitate medicală pentru tratament.

Rudel Obreja a solicitat instanței să fie pus în libertate după ce a fost diagnosticat cu cancer la pancreas, cu metastaze. Potrivit avocatului său, Rudel Obreja este în acest moment internat la Institutul Oncologic Fundeni și se află sub tratament cu morfină.

El va fi pus în libertate la ora 14.00 când gardianul care îl păzește, la spital, va fi retras de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Rudel Obreja pus în libertate de instanță

Tribunalul Ilfov a hotărât, în data de 22 iulie, să admită cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii formulată de Rudel Obreja. Acesta este deţinut în Penitenciarul Jilava. Judecătorii au stabilit că întreruperea pedepsei se va face pentru o perioadă de trei luni, timp în care Rudel Obreja să se poată trata pentru cancer.

Apărătorul său a precizat că rezultatul expertizei INML a confirmat susținerile sale din instanță, faptul că Obreja este într-o stare dificilă. Pe de altă parte, Ministerul Justiţiei a susținut că lui Rudel Obreja i-a fost asigurată asistenţa medicală de specialitate, iar acesta nu ar fi depus nici un document medical la dosar în perioada în care era în libertate.

Mesajul lui Rudel Obreja pentru eliberare

În urmă cu câtva timp, Rudel Obreja a solicitat să fie eliberat pe motiv că este bolnav de cancer și are nevoie de trament de specialitate.

„Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar cinci vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri”, spunea Rudel Obreja.