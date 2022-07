Rudel Obreja, mesaj din spital: „Am cancer cu metastaze. Vreau să trăiesc. Sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp , zi și noapte”

Din spital, Rudel Obreja a transmis un mesaj în care spune că are cancer cu metastaze și că speră la o întrerupere a pedepsei pentru a se trata.Redăm mesajul lui Rudel Obreja:

Dragii mei prieteni,

Țin să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care v-ați mobilizat exemplar în susținerea cauzei mele, a VIEȚII MELE, a DREPTULUI de a TRĂI, alături de soție, de copiii mei,de voi toți.

Am nevoie de tratament in condiții UMANE,de grija medicilor și a familiei mele, extrem de importante în contextul actual și iată de ce:

– stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte;

– sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp , zi și noapte

– nu am telefon, doar 5 vizite PE LUNĂ ale soției, deci nu am capacitatea de mișcare pentru a începe tratament sau operație chirurgicală.

Cer să mi se recunoască DREPTUL conferit de Lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate!

VREAU SĂ TRĂIESC!

Dar pentru asta am nevoie de Proceduri…

Rog respectuos Comisia de specialitate din cadrul Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici, să se constituie în timp util pentru întocmirea și prezentarea Raportului de Expertiză Medico-Legal la Tribunalul Ilfov, astfel încât Instanța de Judecată să se poată pronunța la termenul deja stabilit pentru data de 20.7.2022.

Orice amânare din cauza lipsei acestui Raport de Expertiza al INML îmi complică șansele!

Actele aflate la Dosarul medical, întocmite de cele doua Spitale sunt CLARE, este nevoie doar de confirmarea lor de către INML.

Am cancer cu metastaze .

CRUNT!

Cu VOIA LUI DUMNEZEU, am șanse să mă pot trata/ opera.

Repet, orice întârziere le diminuează!

Chiar dacă am avut parte de două condamnări NELEGALE, de încălcarea Legilor și a Constituției României pentru a fi trimis la închisoare, nu m-am sustras niciodată, n-o voi face nici de aici înainte.

După cum vedeți, apelez la Respectarea Legii, în această Țară…

OPTIMIST…CURABIL…măcar de CANCER!”

Rudel Obreja, diagnosticat cu cancer

Zilele trecute, soția lui Rudel Obreja, a povestit ce i s-a întâmplat fostului pugilist.

„Soţul meu este în stare critică la spital. A fost dus la spital în afara penitenciarului foarte târziu, după multe cereri făcute de soţul meu către doctorul din Penitenciarul Jilava, doctorul Pădurean Lucian.

Este prizonier cu gardian în cameră 24 de ore din 24. Stă acolo şi când este consultat de medic, nu i se respectă secretul actului medical, nu i se respectă dreptul la convorbiri telefonice cu familia chiar dacă legea îi permite. Din 22 iunie, de când a fost internat, el nu poate comunica prin telefon, normal, omeneşte cu familia”, a declarat soţia lui Rudel Obrejala România TV.

Soția fostului preşedinte al Federaţiei de Box a spus că Rudel Obreja s-a plâns că are nişte dureri abdominale şi că a fost plimbat printre spitale în ultimele luni, de când a fost încarcerat, până când i s-a pus diagnosticul, la finalul lunii iunie: „După ce a fost tratat cu indiferenţă mult timp, a fost trimis în Penitenciarul Jilava fără să i se facă nimic după carantina din Rahova.

După mutare, s-a plâns în continuare de dureri abdominale care radiau în spate. La un moment dat a fost trimis la Spital Penitenciar Rahova, unde este tratat de scolioză. După multe insistente, este trimis la Spitalul Bagdasar Arseni, dar acolo i se spune că nu au secţie de gastro. L-au trimis, i-au făcut o ecografie abdominală şi şoc, are abdomen normal conformat. Îl retrimite în penitenciar la Jilava. Din nou acuză dureri, a fost din nou dus…

Abia pe 22 iunie a fost trimis la Spitalul Floreasca, unde în urma unei ecografii abdominale în UPU se hotărăşte internarea pentru că acolo apare ceva. „După Computerul Tomograf, la patru zile distanţă, se confirmă acest diagnostic îngrozitor: cancer. Deci oamenii îl tratau în penitenciar cu NoSpa pentru scolioză şi omul avea cancer”, a continuat soţia lui Rudel Obreja”.