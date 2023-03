Roxana Stanciu a fost recuzată din dosarul în care USR și Nicușor Dan cer anularea PUZ Sector 2. Judecătoarea, acuzată că a fost părtinitoare

Există tot mai multe probleme în procesele în care primarul Nicușor Dan se opune propriului Consiliu General și este de partea reclamanților. Este vorba de dosarul în care edilul și USR cer anularea planurilor urbanistice zonale (PUZ) din Sectorul 1 al Capitalei. Roxana Elena Stanciu este judecătoarea de la Tribunalul din București care se oucpă de acest dosar.

Judecătoarea Cristina Boaje trebuie să se pronunțe în privința cererii de recuzare de pe numele lui Stanciu, care a fost acuzată judecat cazul mult prea repede și fără să acorde suficient de multă atenție tututor punctelor de vedere exprimate.Dosarul a fost deschis în luna octombrie a anușui 2020, după ce USR a depus la Tribunalul Bucuresti acțiune pentru anularea Hotărârii de Consiliu General nr. 339 din 13 august 2020.

Prin această hotărâre a fost aprobat PUZ Sector 2. Este important de precizat că acesta nu este singurul dosar în care se cere anularea planului urbanistic zonal, dar este cel mai complex pentru că sunt implicați 18 reclamanți și 11 intervenienți. Ultimul termen al dosarului a fost pe 16 martie 2023 și s-a terminat cu un scandal în sala de judecată.

Scandal în procesul în care este implicat Nicușor Dan

Unul dintre intervenienti, SC Skylight Residence SRL, reprezentata de avocata Ramona Oncescu, a depus cerere de recuzare a judecătoarei Roxana Elena Stanciu pe care a acuzat-o că a fost părtinitoare în favoarea USR și a lui Nicușor Dan. În plus, compania a acuzat-o pe Stanciu că s-a autopronunțat în acest caz. Avocata Oncencesu a sublinit că Petrică Erebecan era cel care a fost numit inițial să se ocupe de acest caz, a fost înlocuit fără multe explicații, iar dosarul a fost preluat de judecătoarea Stanciu.

Avocata a reclamat „lipsa, de la dosarul cauzei, a hotărârii consiliului de conducere prin care judecătoarea Stanciu Roxana Elena a fost repartizată în mod definitiv să judece dosarul nr. 27283/3/2020, ceea ce poate reprezenta o situație din care să rezulte faptul că în dosarul de față completul de judecată nu este alcătuit potrivit dispozițiilor legale”. Oncescu a subliniat că a fost încălcată regula repartizării aleatorii a dosarelor. Ea a continuat prin a spune că, la ultimul termen, judecătoarea a venit cu soluția de respingere a suspendării judecății deja scrisă pe o foaie în contextul în care una dintre aceste cereri a fost depusă chiar în dimineața procesului, iar alta în timpul ședinței.

Ce a decis judecătoarea Roxana Stanciu

Judecătoarea de la Tribunalul din București a decis ca firma SC One Lake District SRL să primească o amendă de 1.000 de lei pentru că societatea a depus o cerere de intervenție după aproape doi ani și jumătate de la începerea procesului. Avocata Oncescu a susținut că atitudinea judecătoarei față de firma menționată „a fost una foarte agresivă și violentă, încălcându-se în mod grav solemnitatea ședinței de judecată chiar de către cel care trebuia să asigure poliția ședinței de judecată”. În Codul Penal se precizează că cererea de intervenție accesorie poate fi depusă până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac.

Stanciu a explicat în motivarea de judecată că amenda pentru compania SC One Lake District SRL a fost o încercare de „tergiversare a soluționării cauzei, motiv pentru care va dispune amendarea societații One Lake District S.R.L cu amenda judiciară în cuantum de 1000 de lei, pentru formularea cu rea-credință a cererii și pentru tergiversarea judecării, motiv pentru care instanța nu va lua în considerare cererea de intervenție accesorie formulată de catre societatea One Lake District S.R.L.Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile”. Următorul termen al acestui dosar este stabilit pentru data de 4 aprilie 2023, iar Cristian Boaje trebuie să se pronunțe în privința recuzării judecătoarei Roxana Elena Stanciu, potrivit Luju.ro.