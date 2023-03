Pe cine va susține PNL la Primăria Capitalei. Sebastian Burdujua: Nicușor Dan nu a livrat pentru bucureșteni

Preşedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a declarat că este „sceptic” în ceea ce priveşte susţinerea, de către liberali, a actualului edil al Capitalei, Nicuşor Dan, pentru un nou mandat. Acesta a declarat că primarul a promis multe, dar a făcut puține pentru bucureșteni.

„Eu sunt sceptic, cu tot respectul pentru domnul Nicuşor Dan. Îl ştiu de mulţi ani de zile, cred că are bune intenţii, dar, până acum, nu cred că a livrat pentru Bucureşti, cel puţin la nivelul aşteptărilor bucureştenilor. Vom vedea ce va fi peste patru, cinci luni, vom face o analiză atentă şi cred că şi Partidul Naţional liberal este dator electoratului său să vină cu o viziune proprie.

În măsura în care ea va fi adoptată şi de domnul Nicuşor Dan, eu m-aş bucura să facă acest lucru. Dar şi noi avem datoria să ne testăm propriii candidaţi, să vedem ce strategie avem şi să luăm cea mai bună decizie”, a spus, sâmbătă, Burduja, la Digi24.

Pe cine va susține PNL

El a mai spus că PNL nu va candida împreună cu PSD la primăria Capitalei și că nu s-a pus problema ca liberalii să ia trei primării de sector și iasă învingătoare Gabriela Firea.

„N-am auzit o asemenea variantă. Eu aş susţine, cu mare plăcere o variantă în care Partidul Naţional Liberal are candidaţi peste tot în Bucureşti. Şi vă vorbesc din experienţă proprie. Noi, la Sectorul 1, în 2020, am susţinut candidatul unui alt partid, USR, un candidat care, pe mine personal m-a dezamăgit. Şi a dezamăgit foarte mulţi cetăţeni din Sectorul 1. Eu acum trebuie să vin iarăşi în faţa acestor cetăţeni şi să îmi crape obrazul că promisiunile pe care noi le făceam în campania electorală, în parteneriat cu doamna Armand, nu pot fi îndeplinite, pentru că dânsa nu înţelege să facă un parteneriat. (…) Cred că PNL are suficient de mulţi lideri la nivel local care pot să garanteze performanţa în administraţia locală”, a declarat Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja a mai declarat că a luat în considerare să candideze și el și că nu îi este frică de provocări.

„Acesta nu a exclus intrarea în cursa electorală, afirmând că nu s-a temut niciodată de provocări. „Nu m-am temut niciodată de provocări. Nu m-am temut niciodată de votul românilor. (…) Nu mă tem de un test direct în faţa electoratului şi cred că orice om politic trebuie să fie dispus să şi-l asume”, a afirmat preşedintele PNL Sector 1.