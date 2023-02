Sebastian Burduja a rezolvat digitalizarea instituțiilor publice: „Vom prezenta originalele şi funcţionarul de la ghișeu va face copii”

Sebastian Burduja pare că a reușit să rezolve problema digitalizării României, astfel că la rotativa guvernamentală, odată sarcina îndeplinită, poate prelua liniștit Ministerul Finanțelor, așa cum se speculează în spațiul public.

Ministrul Digitalizării a anunțat că a rezolvat una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă cetățenii români care apelează la serviciile unor instituții publice. Mulțumită unei legi pe care a promovat-o, susține el, nu vor mai fi solicitate copii după actele emise de statul român. Dar nu pentru că urmează să fie pusă în funcțiune vreo platformă digitală care să interconecteze toate instituțiile publice. Aceasta ar urma să fie gata – dacă va fi – undeva în perspectiva anului 2026.

„În orizontul 2026, în care noi avem de implementat cloudul guvernamental şi Platforma Naţională de Interoperabilitate, prin care toate aceste instituţii vor putea comunica între ele, da, aceste informaţii vor fi la câteva clickuri distanţă, accesibile în baza unor protocoale între aceste instituţii, între o primărie şi Ministerul Afacerilor Interne sau între Registrul Auto Român şi ANAF şi aşa mai departe”, a declarat ministrul Digitalizării.

Soluția lui Burduja pentru eliminarea copiilor

Până atunci, însă, absolventul universităților Stanford și Harvard a găsit o soluție tipic românească, după modelul „leag-o cu sârmă că merge și așa”. Românii nu vor mai nevoiți să prezinte copii la ghișeu pentru că acestea vor fi făcute de funcționari. Este obligatoriu, totuși, ca cetățenii să se prezinte cu actele în original, prinse frumos într-un dosar cu șină, ca să nu se piardă.

„Până atunci, sigur că legea noastră se aplică şi cel puţin nu ni se vor mai cere copii după acte. Adică vom prezenta originalele şi funcţionarul din spatele ghişeului va face aceste copii”, a spus Sebastian Burduja.

Legea inițiată de Sebastian Burduja care, zice el, elimină copiile xerox din relațiile cetățenilor cu statul va intra în vigoare de la 1 iulie. Deci, autoritățile mai au vreme câteva luni să-și facă stocuri de hârtie pentru copiatoare și de dosare cu șină.

„Orice entitate care prestează un serviciu public, din 1 iulie, că acesta este termenul de implementare, nu are voie să ceară copii după acte emise de statul român, nu are voie să ne trimită la xerox-uri din incintă şi, de asemenea, nu are voie să solicite dosar cu şină sau produse de papetărie”, a explicat Sebastian Burduja.

Avantajele legii lui Sebastian Burduja

Spre deosebire de precedentul act normativ, care intezicea instituțiilor publice să solicite copii, legea lui Burduja extinde interdicție până la nivelul autorităților locale, a școlilor și universităților.

„Sunt două legi. Legea Tuţă de acum un an şi legea nouă pe 2023, legea mea, împreună cu George Tuţă şi alţi câţiva colegi prin care noi am interzis copiile după acte oficiale. Prima lege le-a interzis doar la nivel central şi, în mod normal, acum agenţii, ministere de nivel naţional, central nu au voie să ceară copii după acte. Legea iniţiată de mine le-a extins la toate nivelurile: nivelul local, nivelul companiilor de utilităţi, universităţi. Orice entitate care prestează un serviciu public, din 1 iulie, că acesta este termenul de implementare, nu are voie să ceară copii după acte emise de statul român, nu are voie să ne trimită la xerox-uri din incintă şi, de asemenea, nu are voie să solicite dosar cu şină sau produse de papetărie”, a explicat Sebastian Burduja la Prima News.