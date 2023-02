Rotativă guvernamentală în pericol. Klaus Iohannis îl lasă pe Marcel Ciolacu în offside

Iohannis a fost chestionat de jurnaliștii prezenți, în legătură cu celebra ”rotativă” politică, care se referă la schimbarea premierului Ciucă, cu unul de la PSD.

Președintele României a evitat un răspuns clar, spunând doar că în România, climatul politic este unul stabil.

”Eu sunt foarte mulțumit că există coaliția, că România este guvernată, că am evitat să intrăm în recesiune, că am trecut cu bine peste crize. Aaa, că se mai ceartă unul cu altul, așa e în politică. Nu cred că ne așteptăm să stea în banca lor. România are creștere economică. Mulți ne-au spus că nu suntem în stare. Criza energetică nu a dus la sărăcire, putem să încălzim casele, să apindem lumina. Uite că am făcut față, inflația scade. Mulți ne-au spus că nu suntem în stare, dar am făcut. Obiectivul principal al existenței acestei coaliții a fost îndeplinit”, a fost răspunsul oferit de Klaus Iohannis.

”Rotativa” este ulor de făcut dacă nu intervine Iohannis

Potrivit acordului de guvernare încheiat între PNL și PSD, în luna mai 2023, premierul Ciucă ar trebui să demisioneze, iar în locul lui să fie numit un alt prim ministru, de la PSD, cel mai probabil în persoana lui Marcel Ciolacu.

Tehnic, spun specialiștii în drept constituțional, rocada poate fi făcută ușor, cu o singură condiție, și anume ca președintele României să nu intervină și să accepte înțelegerea.

”Articolul 85 din Constituția României este clar și prevede că preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament”, ne-a spus un profesor universitar în Drept Constituțional.

Marcel Ciolacu este la mâna lui Iohannis

Pentru ca ”rotativă” să devină efectivă, Nicolae Ciucă trebuie să demisioneze, caz în care se aplică articolele 106 și 108 din Constituția României, când întreg Guvernul este demis.

Ulterior, președintele Iohannis trebuie să organizeze consultări politice și să numească un nou premier, care la rândul lui trebuie să se prezinte în fața Parlamentului cu o listă de miniștri pentru votul pe comisii, și apoi votul de încredere.

Abia apoi, Marcel Ciolacu ar putea depune jurământul de credință, în fața lui Iohannis, scriu cei de la stiripesurse.ro.