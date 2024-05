Monden Rory McIlroy și frumoasa lui soție divorțează, după 12 ani de mariaj







Încă un divorț în lumea sportului. Rory Mcllroy( 35 de ani) și fosta sa parteneră vor divorța în curând. Ruptura dintre cunoscutul jucător de golf și Erica Stoll s-ar fi produs recent. Conform apropiaților celor doi, actele de divorț au fost deja depuse.

Rory McIlroy și Erica Stoll vor divorța

Unul dintre cei mai buni jucători de golf din lume a renunțat la căsnicie. După o relație de 12 ani, Rory Mcllroy și fosta sa parteneră au luat-o pe drumuri separate.

Cei doi erau căsătoriți din anul 2017. Cu toate că au pozat în cuplul perfect, problemele ar fi persistat în mariajul lor, spun sursele.

Actele pentru divorț au fost depuse

Cei doi au depus actele de divorț la începutul acestei săptămâni. Apropiații sportivului spun că nu ar mai exista vreo cale de întors. Totodată, Erica Stoll le-ar fi confirmat apropiaților că urmează să se separe de sportiv. Mai mult, ambii ar fi apărut recent fără verighete.

Anunțul separării vine cu puțin timp înainte de PGA Championship, un turneu important de golf al sezonului. Dincolo de acest detaliu, sportivul ar fi hotărât să facă acest pas.

Rory Mcllroy s-a despărțit de soție

Paige Spiranac, care a fost desemnată „cea mai frumoasă femeie din lume” în 2022, susține că Rory McIlroy nu va fi afectat. Mai mult, instructoarea de golf este de părere că acesta va fi câștigător al competiției.

„Toată lumea pariază pe Rory Mcllroy și pot vedea de ce. A avut o evoluție dominantă săptămâna trecută și, când are încredere, nu e niciun jucător mai plăcut de urmărit. După cum știm, a depus actele de divorț luni și mulți spun că acum e liber să joace. Alții spun că trece printr-o perioadă stresantă și are multă presiune pe umerii săi. Eu cred că Rory joacă joace bine când e pus sub presiune și merg pe mâna lui”, a afirmat aceasta.