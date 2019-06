Cristiano Ronaldo i-a propus unui jucător să vină la Juventus. „Am fost şocat, dar nu am răspuns nimic”

Prima ediție a Ligii Națiunilor a fost câștigată de Portugalia, după ce Cristiano Ronaldo & Co. s-au impus, în finală, în fața Olandei, scor 1-0. După meci, starul lusitan i-a propus unuia dintre cei mai promițători jucători să vină la Juventus.





Cristiano Ronaldo a fost impresionat de fundașul olandez Matthijs De Ligt (19 ani). Tânărul fotbalist batav are șanse mari ca din această vară să părăsească Ajax pentru Barcelona, însă, după finala Ligii Națiunilor, Ronaldo i-a propus lui De Ligt să aleagă campioana Italiei.

„La finalul meciului, Cristiano mi-a spus: 'Vino cu mine la Juventus'. La început nu am înţeles ce mi-a spus şi m-a surprins puţin. Am fost şocat, aşa că am râs, dar nu am răspuns nimic.

Nu mă interesează această decizie acum. Perioada de transferuri începe peste câteva zile, iar eu vreau să merg în vacanţă, pentru a putea lua o decizie cu mintea limpede”, a povestit De Ligt pentru o emisiune olandeză.

