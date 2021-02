Reprezentanții Romprest au postat un comunicat pe siteul oficial, în plin război cu Clotilde Armand. Ei și-au exprimat punctul de vedere în conflictul ce vizează salubrizarea din Sectorul 1.

„Compania Romprest Service SA emite prezenta Dezmintire, avand in vedere unele documente si afirmatii postate pe retelele de socializare care au fost preluate si despre a caror existenta am aflat prin intermediul mass-media.

Compania Romprest Service SA nu a primit documentul invocat in mass-media, semnat cu numele Primarului Clotilde Armand si datat 05.02.2021, nici pe adresa de e-mail oficiala a Companiei, [email protected] si nici pe vreo alta adresa de e-mail oficiala a vreunui reprezentant al Companiei.

Precizări despre notificare. Romprest, război cu Clotilde Armand

Facem precizarea ca, “Notificarea de incalcare a drepturilor operatorului delegat si, in consecinta, de limitare/suspendare pe perioada nedeterminata a activitatilor din cadrul Serviciului public de salubritate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1”, avand nr. 559 din 03.02.2021, a fost transmisa de catre Romprest partenerului contractual din cadrul Contractului de delegare nr. J077/S/30.06.2008, respectiv Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, partener cu care Romprest poarta corespondenta referitoare la derularea contractului si cu care se afla in procedura de negociere, prin intermediul Comisiei Mixte de mediere constituita prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 din data de 15.12.2020.”. Au spus reprezentanții companiei.

Apel făcut către mass-media

„Vom raspunde cu celeritate tuturor adreselor si solicitarilor emise de catre Autoritatea Contractanta in legatura cu derularea contractului de delegare pe care le primim in cadrul corespondentei institutionale. Mentionam ca, toate si orice afirmatii sau documente, avand ca subiect conditiile contractuale de derulare a Contractului de delegare a serviciului public de salubritate, emise, semnate si transmise fara o asumare expresa de catre Consiliul Local al Sectorului 1, nu ii sunt opozabile Operatorului delegat Compania Romprest Service SA.

Adresam tuturor operatorilor din mass-media rugamintea ca, inainte de a lansa in spatiul public conventional – site-uri ale publicatiilor, emisiuni si dezbateri televizate, etc. – documente care sunt prezentate ca fiind oficiale, in cazul de fata documente pretins transmise in numele unei Autoritati publice, si care sunt preluate din postari pe conturile personale din retelele de socializare, in care sunt implicate numele si activitatea Companiei Romprest Service SA, sa dea dovada de buna conduita profesionala si sa verifice veridicitatea acestor documente prin consultarea Companiei.

Va rugam sa adresati solicitarea pe adresa de email [email protected] sau la adresele si numerele de telefon disponibile pe site-ul www.romprest.ro. Vom raspunde, ca si pana acum, cu rapiditate si cu toata responsabilitatea.” Au mai precizat cei de la Romprest.