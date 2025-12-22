Românii se tem de pierderea identității și consideră că democrația și libertatea de exprimare sunt în pericol. Cum văd Ucraina, SUA și NATO

Românii se tem, în proporție de aproape două treimi, de pierderea identitiății naționale și consideră, în aceeași proporție, că democrația și libertatea de exprimare sunt în pericol, potrivit unui sondaj IRSOP. Cercetarea sociologică despre tensiunile şi riscurile lumii actuale a fost intitulată de IRSOP „Teama de focul care arde peretele vecin”, o metaforă adaptată după poetul latin Horaţiu, din „Epistole”: „Căci interesul tău este în joc, când arde peretele vecin”.

În ceea ce privește conflictul din Ucraina, românii nu vor să trimitem trupe și cred că Rusia va câștiga, până la urmă, acest război.

De asemenea, concetățenii noștri își doresc extinderea NATO și se tem de o ieșire a SUA din Alianță. Cu privire la relația cu UE, românii resping eventualele cote de migranți impuse de la Bruxelles.

Prima întrebare a sondajului IRSOP a evaluat percepția românilor față de Rusia. Întrebarea a fost: „Preşedintele Nicuşor Dan a spus recent la Paris că, dacă Ucraina cade, România devine vecină cu Rusia şi atunci lucrurile se schimbă. Pe dvs. o posibilă vecinătate cu Rusia vă îngrijorează foarte mult, mult sau nu prea mult?”

Răspunsurile au fost după cum urmează: „Foarte mult” - 30%, „Mult” - 21%, „Nu prea mult” - 49%.

A doua întrebare a vizat intențiile Kremlinului sub conducerea lui Vladimir Putin: „Rusia afirmă că nu are nicio intenţie să atace Europa. După părerea dvs., există sau nu există riscul ca ruşii să atace Europa?”

Răspunsurile celor chestionați au indicat următoarele opțiuni: „Există” - 53%, „Nu există” - 45% și „Nu ştiu” 2%.

Întrebați dacă, în condițiile în care Rusia a declarat că va riposta dacă Europa trimite militari în Ucraina și indiferent de ce spun ruşii, cred că Europa ar trebui să trimită sau nu trupe în Ucraina, românii au ales, în proporție de 76%, răspunsul negativ, în timp ce 22% spun că țările europene ar trebui să trimită soldați în Ucraina. 2% dintre cei chestionați nu au ales vreuna dintre opțiuni.

De asemenea, întrebați dacă România ar trebui să trimită trupe în Ucraina, 84% dintre cei chestionați au răspuns negativ, 15% pozitiv, și 1% au spus că nu știu ce ar trebui să facă țara noastră.

O altă întrebare a sondajului viza implicarea SUA în negocierile pentru o pace în Ucraina. Întrebați dacă, în condițiile în care „oficiali europeni cred că Trump s-ar putea retrage din negocierile de pace privind Ucraina din lipsă de progres şi să lase europenii să rezolve problema”, o astfel de retragere ar fi bună, doar 33% au răspuns afirmativ.

64% dintre români consideră că SUA și președintele Donald Trump ar trebui să rămână implicat în negocieri, în timp ce 3% au spus că nu știu să răspundă.

Chestionați cu privire la posibilul cîștigător al războiului din Ucraina, 69% dintre cei chestionați i-au indicat pe ruși, 23% pe ucraineni și 8% au spus că nu știu cum să răspundă.

Întrebați dacă pericolele la adresa securităţii României vor fi mai mari dacă SUA iese din NATO, 60% dintre români au spus că riscurile vor fi mai mari, 37% opinează că nu se va schimba nimic, în timp ce 3% au declarat că nu știu să răspundă la întrebare.

Următoarea întrebare a sondajului IRSOP a fost: „Noua Strategie de Securitate Naţională a SUA cere ca NATO să nu se mai extindă în alte ţări. Consideraţi că NATO ar trebui să rămână aşa cum e sau să continue să primească şi alte ţări?”.

„Să rămână aşa cum e” a fost opțiunea exprimată de 43% dintre respondenți, în timp ce majoritatea, cu 55%, a indicat opțiunea „Să primească şi alte ţări”, iar 2% nu au știut să răspundă.

IRSOP i-a întrebat pe respondenții sondajului dacă, în condițiile în care Uniunea Europeană vrea să distribuie migranţi în diferite state europene, ar fi de acord ca România să primească astfel de migranţi, doar 38% au răspuns afirmativ, în timp ce 62% au fost categoric împotrivă.

Întrebați dacă în prezent, în România, democraţia şi libertatea de exprimare sunt în pericol, 64% dintre români au răspuns afirmativ, 35% au negat acest lucru, iar 1% nu au știut să răspundă.

De asemenea, 63% dintre cei chestionați consideră că în România există pericolul să se piardă identitatea naţională şi încrederea românilor în ei înşişi, în timp ce 36% consideră că nu există un astfel de risc. Un procent dintre cei chestionați au spus că nu știu să răspundă.

Pentru acest sondaj IRSOP a intervievat telefonic 1.010 persoane în intervalul 15-19 decembrie 2025.

Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia din România în vârstă de peste 18 ani.

Toleranţa de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990.