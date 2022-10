Românii riscă să rămână în frig. „Să se vadă de ce nu se folosește această resursă pe care România o are”

La Termocentrala Paroșeni, din Valea Jiului se lucrează doar 2 zile pe săptămână, iar aceasta ar trebui să lucreze la capacitate maximă, potrivit șefului Comisiei economice din Senat. El a declarat că românii riscă să rămână din frig din cauza ignoranței autorităților. Senatorul PSD Daniel Zamfir a mai precizat și că țara nu își folosește resursele.

Dacă am produce nu 2 zile, ci 7 zile vă dați seama că prețul cu energie și a scădea. Deci în momentul ăsta ce am aflat și va trebui să facem o analiză foarte serioasă împreună Parlamentul, cu Ministerul Energiei.

Astăzi sunt solicitări uriașe din Serbia și Ungaria, care ne cer cantități mari de cărbune. De exemplu, Polonia are un deficit de 9.000.000 de tone de cărbune. Din păcate, noi producem doar 40.000 de tone pe an. Este incredibil! Se extrage cu un utilaj mecanizat din 1970. Am rămas surprins să aflu că un brigadier, de exemplu, deci cel care este în față, cel care e acolo în prima linie a extracție cărbune, câștigă 3.300 de lei”, a explicat senatorul PSD Daniel Zamfir.

Șeful Comisiei economice din Senat a mai precizat că prețul ar putea scădea și că România are toate resursele pentru a produce energie electrică ieftină. Virgil Popescu trebuie să aibă în considerare aceste aspecte.

România poate produce energie electrică ieftină

„Noi am constatat acolo că dacă ai vrea să scoți cărbune, ai putea să scoți. Dacă ai investi 15.000.000 de lei, atenție, care pentru ministru Energiei ai putea să scoți cam 2.000 de tone pe zi cât ai nevoie ca Paroșeni, termocentrala să-ți meargă 7 zile din 7.

Doar 2 zile pe săptămână cât merge Paroșeni, asigură salarii la 3.000 de mineri. Atunci când Paroșeni intră în Sistemul Energetic Național cu energia pe care o produce, am văzut grafice, prețul la piața spot scade cu în medie cu 200 de lei. Deci se simte preţul cum scade. Ori noi mergem la 2 zile din șapte! Dacă noi vom scoate acel cărbune pe care îl avem vom putea să ne producem noi energie electrică aici în România mai ieftină.

Acum producția de energie electrică pe cărbune este mai ieftină decât pe gaze și să și exportăm. Deci noi avem cereri uriașe de cărbune pe care le putem onora, dacă ne cumpărăm acele utilaje cu 15.000.000 de lei. De ce nu le cumpărăm să ne răspundă Popescu (n.r ministrul Energiei). După vizita la la Turceni și Rovinari îi vom transmite primului ministru, președintele Camerei, la CSAT, dacă e nevoie, să se vadă de ce nu se folosește această resursă pe care România o are”, a explicat senatorul PSD Daniel Zamfir, șeful Comisiei economice din Senat, în emisiunea Decisiv de la Antena 3.