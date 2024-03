Social Românii plătesc ca în străinătate, dar câștigă puțin. Ce salarii sunt în Sănătate și Educație







Românii se confruntă cu o realitate în care costurile de trai sunt comparabile cu cele din alte țări, însă salariile în sectoarele sănătății și educației rămân relativ scăzute. Profesioniștii din domeniul medical și educație se confruntă cu un dezechilibru financiar evident, plătind tarife similare cu cele din străinătate, dar obținând venituri mult mai modeste.

Această situație survine în contextul în care costul vieții în țara noastră este comparabil cu cel din statele europene.

O analiză a veniturilor și cheltuielilor evidențiază discrepanța clară între ceea ce își permite un inginer din Occident și un român. Venitul lunar al unui inginer din străinătate depășește cu mult posibilitățile financiare ale unui român. În clasamentele europene privind salariile, România se află în coada listei pentru mai multe categorii de specialiști.

Ce salarii sunt în sănătate și educație

Veniturile profesioniștilor din domeniul medical și educație în România sunt semnificativ mai mici în comparație cu alte țări europene. Un medic român câștigă aproximativ 24.000 de euro brut pe an, în timp ce un medic din Germania câștigă de șase ori mai mult și un medic din Portugalia câștigă dublu față de acesta. Asistenții medicali români câștigă în jur de 11.760 de euro brut pe an, o sumă mult mai mică decât colegii lor din Germania, care câștigă 46.829 de euro pe an. Dascălii din România au venituri de aproximativ patru ori mai mici decât cei din Germania, iar topul este condus de Finlanda, unde venitul brut este de 42.340 de euro pe an, în timp ce în România este de doar 14.700 de euro brut pe an.

Românii plătesc ca în străinătate, dar câștigă puțin

„Diferențele apar prin prisma acestei decizii la nivel guvernamental despre cât de important este să plătești sau să aloci resursele mai mici sau mai mari, mai puține sau mai multe pentru un anumit sector.

În România, din lipsă de resurse, dar și din alte motive, sectoarele cheie sunt subfinanțate", a spus profesorul de economie, Cristian Păun pentru Antena 3.

De ce aleg românii să muncească în străinătate

În afară de remunerație, există și alte motive care determină românii să opteze pentru muncă în străinătate. Mai mult, în România, prețurile sunt aproape comparabile cu cele din alte state europene.

„Motivul principal este acela legat de clipul de muncă pe care îl pot face în alte țări și condițiile în care se desfășoară acea activitate", a spus pentru aceeași sursă Oana Botolan, specialist HR.