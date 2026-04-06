Românii nu vor mai vedea carburanți ieftini ca înainte de criză, avertizează consilierul premierului

Sursa foto: Freepik
Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a transmis luni un mesaj clar pentru șoferii români: scăderea prețurilor la carburanți la nivelul anterior crizei energetice nu mai este posibilă. El a explicat că statul poate doar să limiteze creșterile și să compenseze parțial efectele evoluțiilor internaționale, însă inversarea completă a prețurilor este imposibilă.

Mesaj pentru șoferii români

„Să ne imaginăm că am putea aduce carburanții la prețul de dinainte de criză este o iluzie. Putem să reducem impactul creșterilor, dar nu putem să le oprim sau să le inversăm complet”, a declarat consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru.

Sursa foto: Captură video

Guvernul a aplicat câteva măsuri punctuale pentru a tempera scumpirile. Printre acestea se numără plafonarea adaosurilor comerciale la benzinării și reducerea accizelor. Potrivit consilierului premierului, plafonarea adaosurilor a dus deja la stoparea majorărilor și chiar la scăderi ușoare în anumite rețele de distribuție.

O nouă măsură, introdusă recent, este rambursarea parțială a accizei, de 0,30 lei pe litru. „Dacă prețul petrolului internațional rămâne stabil, această măsură va aduce o ușoară reducere a prețurilor. Orice majorare suplimentară a țițeiului va diminua însă imediat acest efect”, a explicat Dumitru.

Dependența de evoluțiile internaționale

Chiar și aceste măsuri limitate sunt sensibile la fluctuațiile pieței globale a petrolului. Reducerea efectivă a prețului la pompă, de aproximativ 0,35–0,40 lei pe litru, inclusiv TVA, poate fi menținută doar dacă cotațiile internaționale nu cresc din nou.

Sursa foto: Freepik

Capacitatea Guvernului de a interveni mai puternic este limitată de deficitul bugetar ridicat, care depășește 6% din PIB. „Intervențiile majore cu resurse publice ar pune o presiune suplimentară pe deficit și ar fi penalizate de piețele financiare”, a precizat consilierul.

Costurile măsurilor curente

Efortul bugetar pentru transportatori este de aproximativ 600 milioane de lei lunar, iar pentru agricultură circa 1,5 miliarde de lei. Reducerea accizei de 0,30 lei pe litru implică un cost lunar de peste 200 milioane de lei pentru bugetul de stat.

