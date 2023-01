Românii nu mai cumpără la întâmplare. Inflația a încetinit comerțul online

Printre motivele creșterilor relativ mici din ecommerce în 2022 se află inflația ridicată. Asta i-a determinat pe consumatori să fie mai chibzuiți, și creșterea numărului de reclame și advertiseri, care targetează aceleași audiențe. “Inflația și-a spus cuvântul în 2022, în numeroase industrii, dar în special în ecommerce, care, deși are un potențial enorm de creștere a crescut cu doar 10%-15%. Prin comparație, în 2020 piața de ecommerce a crescut cu 30%. Desigur, ecommerce-ul românesc va continua să crească, având în vedere că doar jumătate dintre români cu acces la Internet obișnuiesc să comande online, însă procesul de creștere va fi mai lent, mai ales în eventualitatea unei crize economice. Pe lângă situația actuală, cu prețuri majorate, care îi determină pe români să cumpere doar produse de care au nevoie, concurența pe piață este din ce în ce mai strânsă, fiind înființate tot mai multe magazine online”, a spus Daniel Slăvenie, CEO & Partner Limitless Agency.

Așadar din ăpricina unei concurențe puternice în ecommerce, a crescut numărul de reclame, ceea ce a dus automat la creșterea CPC (cost per click) la 17,2% în medie, chiar până la 30% în unele domenii. Așa că per total, bugetul magazinelor online pentru promovare în 2022 a fost cu aproape 20%-30% mai mare decât anul anterior, arată datele agenției. În 2022, lunile noiembrie și decembrie au fost printre cele mai bune perioade din an, fiind marcate de evenimente importante pentru vânzări, Black Friday și sărbătorile de Crăciun. Categoriile din IT&C cu cele mai mari vânzări în decembrie au fost telefoane (22%), plăci video (10%), TV/audio video (7%), mașini de spălat rufe (5%), aparate frigorifice (3%), laptopuri (2,2%) și console (2,2%). La final de an, a fost observat un interes crescut pentru echipamente VR/Gaming. În ceea ce privește zona de fashion, cea mai mare comandă a fost de aproape 5.000 euro, pentru ochelari de soare, urmată de o comandă în valoare de aproape 2.700 euro, pentru încălțăminte.