Românii și-au ales noul premier. Sondaj de ultim moment. Cine poate fi înlocuitorul Vioricăi Dăncilă

Ion Cristoiu a făcut public un sondaj de ultimă oră, analiză conform căreia românii preferă un nou premier. Jurnalistul a dezvăluit că numele aflat pe primul loc reprezintă o surpriză totală.





Conform rezultatului prezentat de Ion Cristoiu, Dacian Cioloș este preferatul românilor, iar la o distanță mică se află Rareș Bogdan, numele fostului jurnalist reprezentând o lovitură pentru PSD.

„Au spus că este cel mai bun scor al PNL, lasă o parte din istorie că sunt analfabeți, nu e adevărat, și atunci PNL-ul lui Ionel Brătianu ce scoruri obținea, au zis că hai că e cel mai bun scor post-decembrist, noi nu ne raportăm la PNL-ul ăla, e PNL plus PDL. Monica Mihai: PNL a obținut un scor mic în aceste condiții. Ion Cristoiu: Da, și în condițiile în care e după doi ani de dezastru de guvernare PSD, pe un val anti-PSD atât de tare trebuie să obții 40%, ei au obținut același scor pe care l-au obținut la europarlamentarele din 2014 PNL și PDL, nu au obținut nimic. Ei se îmbată cu apă rece, în anumite zone Clujul unde era primar Emil Boc, USR-ul i-a destrămat. Monica Mihai: Ca și în Capitală de altfel. Ion Cristoiu: Noi trebuie să raportăm scorul lor nu la PSD, ci la principalul competitor, păi dacă principalul competitor care nu a avut structuri, care nu a avut primari, care nu a avut pomeni, sondajele de opinie de după, inclusiv acesta, că el a fost votat de oameni fără studii superioare, iar un mare lucru. Este limpede că a luat de la PSD tot electoratul ăla, electoratul sofisticat, citit, cultivat a mers spre USR-PLUS. Și cum să nu se supere domnul Ludovic Orban, uitați aici sondajul cine ar fi cel mai bun premier de la dreapta.

Monica Mihai: Cine ar fi? Ion Cristoiu: Cu 35,4%, repet e în premieră și exclusivitate acest sondaj, este Dacian Cioloș, pe locul doi este Rareș Bogdan cu 22,7% și domnul Ludovic Orban are 10% și domnul Barna are 5,4%. Monica Mihai: Adică domnul Cioloș ar fi cel mai bun. Electoratul este amestecat, este electoratul de dreapta și… Ion Cristoiu: Electoratul de dreapta, anti-PSD, dar dacă ne gândim la electoratul PNL, Rareș este pe primul loc. Monica Mihai: Și asta să fie problema lui Ludovic Orban? Ion Cristoiu: Da, dacă mă întrebați pe mine cu toată onestitatea eu pledez ca PNL-ul să fie luat de Rareș Bogdan, domnul Ludovic Orban și Raluca Turcan, nu mai pot. Nu numai că Rareș Bogdan a venit și le-a ridicat scorul, dar sunt morți, gata. Deci domnul Klaus Iohannis dacă vrea să piardă alegerile merge cu Orban, totuși până la urmă Rareș Bogdan este o schimbare, trebuie să se schimbe și acolo măcar până s-o consuma și Rareș, dar Rareș Bogdan nu e consumat. Monica Mihai: Și vă întreb eu nu este ironic că liderii consacrați ai Partidului Național Liberal care lucrează în partid și care au trecut prin toate etapele să se dea la o parte și să vină un Klaus Iohannis care a intrat în linia întâi de curând cu puțin înainte de prezidențiale și Rareș Bogdan care tocmai ce a intrat în partid și a venit din presă? Ion Cristoiu: Păi și asta e politica, ce să-i fac, dacă sunt epuizați, sunt epuizați asta e în politică, că sunt bătrâni, că sunt tineri, că sunt de acolo, că sunt cu experiență, dumneavoastră sunteți moderatoare și eu sunt invitat, nu invers. Păi gata sunt oameni vechi, să vină alții.”, a afirmat Cristoiu în rubrica „Gândul lui Cristoiu”

