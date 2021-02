Românii în greva foamei. În semn de protest pentru modul în care sunt tratați de mexicani, românii au anunțat că cer ajutorul Uniunii Europene. Și asta după ce Ministerul de Externe de la București și Ambasada României din Mexic nu i-au ajutat cu nimic. În continuare, și la această oră sunt peste o sută de români, arestați ilegal în Mexic. Singura lor vină este că sunt români.

Unul dintre cei sechestrați pe aeroport, alături de soție și de fetița de șase ani, este un important om de afaceri din Cluj Napoca. Evenimentul Zilei a reușit să vorbească cu Tudor Dan, pentru a afla situația de la fața locului.

„Pot să vă spun că oamenii au intrat în greva foamei. I-au anunțat pe polițiștii mexicani că nu vor mai lua mâncarea decât pentru copii. Și vă spun că nu sunt puțini. Acești copii se află închiși alături de părinții lor, care au singura vină că vin din România”, a declarat clujeanul.

Polițiștii mexicani le-au luat românilor actele, telefoanele mobile și tablete. I-au închis în celule, cu hainele de pe ei. Din acest motiv, românii au intrat în greva foamei.

Românii în greva foamei. Scandal cu Marea Britanie

Doi dintre copiii românilor sechestrați pe Aeroportul Internațional din Cancun au cetățenie britanică. Unul dintre părinți a reușit să trimită repede un mail către Ambasada Marii Britanii din Mexic, iar de aici s-a generat un scandal internațional.

„În scurt timp au sosit doi diplomați britanici la fața locului. Copii au fost văzuți imediat de un medic și li s-a acordat tot sprijinul de care aveau nevoie. În schimb, consulul român, Ionuț Vâlcu, abia azi, miercuri, s-a catadicsit să ajungă la fața locului, fără să rezolve nimic. Oamenii sunt în continuare închiși în celule până când au biletele de întoarcere. Practic ce vină am avut noi că am mers în vacanța la Cancun? Niciuna. Dar cu toate astea am fost și încă suntem închiși. Suntem cetățeni ai Uniunii Europene, nu oameni de mâna a treia”, a mai declarat omul de afaceri clujean.

Scrisoare deschisă pentru ambasadorul român

Din spatele gratiilor din Mexic, clujeanul i-a trimis ambasadorului român din Mexic o scrisoare deschisă. Această scrisoare, de protest, arată suferința românilor arestați ilegal în Mexic.

”Domnule ambasador, onorabili membrii ai misiunii diplomatice române din Mexic.

Sunt unul dintre sutele de români pe care i-ați umilit și de care v-ați bătut joc pe Aeroportul din Cancun.

Aș vrea să mergeți și să priviți în ochii copiilor „criminali”, cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, ținuți în condiții inumane fără apă și mâncare, dormind pe jos, în camere insalubre, însoțiți de polițiști sau soldați la toaletă! De asemenea vă rugăm să le vorbiți mamelor și taților „criminali”, care în loc de o vacanță minunată, petrec acum momente de groază pe teritoriul mexican. Sper că sunteți părinte și vă doresc din suflet să trăiți măcar o dată ceea ce trăiesc acești oameni, acum. Să vă fie rușine!

Vă doresc să petreceți aceleași momente minunate, pe care le-ați oferit oamenilor aruncați în camerele de detenție ale aeroportului, separați bărbați de femei și uneori de copii. Să vă fie rușine!

Tot ce se întâmplă acolo este un abuz și știți acest lucru foarte bine, dar profitați de slăbiciunea Statului Român și de lipsa de fermitate a acestuia. Dar fiți sigur că veți suporta consecințele. Să vă fie rușine! Tudor Dan criminal, tatăl unei fete criminale de șase ani și soțul unei femei criminale, o familie care a plecat la Cancun, pe 1 februarie pentru a-și petrece vacanța și a fost blocată, arestată în aeroportul din Cancun de către autoritățile mexicane, fără motiv, alături de alți 150 de cetățeni români în aceeași situație!”.