EURONEWS (Italia), 1 februarie 2021 – Nouă milioane de doze în plus în primul trimestru, pentru un total de 40 de milioane, care să sosească cu o săptămână mai devreme: acesta este noul angajament al AstraZeneca în furnizarea de vaccinuri anti-Covid către Uniunea Europeană, a anunțat într-un tweet președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, care a reiterat obiectivul vaccinării a 70% din populația adultă până la sfârșitul verii.

Vestea vine după mai multe polemici cu compania farmaceutică anglo-suedeză, care anunțase reduceri drastice ale distribuirii de vaccinuri, ceea ce alimentase suspiciunea că favorizează clienții britanici în detrimentul celor din Uniunea Europeană.

Monitorizare strictă a exportului

De aici, decizia Comisiei UE de a activa o monitorizare strictă a exportului de vaccinuri către țări terțe și amenințarea, arhivată ulterior, de a efectua controale asupra transportului dozelor la granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord, unde trecerea mărfurilor a rămas liberă după Brexit.

În plus, un alt anunț a venit de la președintele Comisiei UE, tot pe Twitter: „Pfizer-BioNTech va livra 75 de milioane de doze în plus în al doilea trimestru al anului și până la un total de 600 de milioane de doze în 2021”.

Vaccinarea în Germania

Fiecare german va avea posibilitatea să fie vaccinat împotriva COVID-19 până la sfârșitul verii, a anunțat cancelarul Angela Merkel, după un summit organizat la Berlin.

Aproximativ 2,5 milioane de persoane au fost vaccinate până acum, pe fondul unor discuții aprinse despre reducerea ofertei de doze din partea AstraZeneca.

„Până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, până la sfârșitul verii, vom putea vaccina fiecare cetățean, putem să ne păstrăm acest angajament”, spune cancelarul Germaniei.

Marea Britanie

În Marea Britanie, au fost asigurate 40 de milioane de doze de vaccin Valneva, care vor fi fabricate în Scoția. Puțin peste 9 milioane de persoane au fost vaccinate până acum, dintre care 10% doar în weekend. Țara a comandat în total peste 400 de milioane de doze de vaccinuri.

„Așa cum am făcut întotdeauna, am investit devreme și cu un anumit risc, înainte de a ști dacă totul va merge bine, pentru că încă de la început am adoptat o atitudine care vizează susținerea vaccinurilor, încercând să nu lăsăm nicio urmă de îndoială. Dacă Valneva va obține aprobarea, acest vaccin și multe altele vor fi produse aici în Marea Britanie”, afirmă ministrul Sănătății, Matt Hancock.

Portugalia, Spania și Austria

Portugalia, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, este țara membră cea mai suferindă în acest moment, cu noi infecții și decese zilnice în raport cu populația de record mondial.

Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat pe Twitter că va primi pacienți portughezi, așa cum a făcut deja cu italieni, francezi și muntenegreni pentru a ușura munca din terapiile intensive din aceste țări. Armata germană va oferi, de asemenea, personal și sprijin material.

Potrivit datelor de la Universitatea Johns Hopkins, Portugalia are 720.516 de infecții și 12.482 de decese. Din țară nu se poate ieși decât pe motive de sănătate și muncă. În Algarve, la granița cu Spania, sunt în curs verificări atente.

Între timp, Austria va începe să relaxeze restricțiile din 8 februarie: frontierele vor avea controale consolidate pentru a împiedica intrarea turiștilor.

Franța

În Franța, însă, teleschiurile vor rămâne închise în februarie, dezamăgind pasionații de zăpadă. Companiile stațiunilor de schi, precum și magazinele de echipamente din sector, vor putea solicita ajutor financiar de la guvern.

După acordul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), vaccinul AstraZeneca a obținut acordul și în Italia de la Agenția Națională a Medicamentelor (AIFA), care a recomandat totuși administrarea acestuia la persoanele sub 55 de ani. Țara așteaptă să cunoască noul plan de administrare a vaccinului, în vederea reducerilor anunțate și de

Moderna și Pfizer.

Sursa

Traducerea: Oana Avram, RADOR