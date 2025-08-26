Social Românii care vor să plece din țară trebuie să își schimbe buletinul. Ce spune noua lege







Românii care vor să călătorească în Uniunea Europeană vor fi obligați să dețină carte de identitate electronică, cunoscută și sub numele de buletin cu cip. Noua lege intră în vigoare începând cu 3 august 2031,

Documentele vechi, fără cip, nu vor mai fi recunoscute în spațiul comunitar și vor putea fi utilizate doar pe teritoriul României, ca simple acte de identitate.

Schimbările fac parte din procesul de digitalizare și securizare a documentelor oficiale la nivel european, România fiind obligată să se alinieze standardelor impuse de Uniunea Europeană.

Începând cu 3 august 2031, românii care vor dori să călătorească în statele membre UE vor trebui să prezinte cartea de identitate electronică. Actele clasice, fără cip, vor fi valabile doar pe teritoriul României și nu vor putea fi folosite pentru trecerea frontierelor.

Autoritățile au stabilit un calendar de tranziție pentru a evita aglomerația la ghișee și pentru a permite tuturor cetățenilor să-și actualizeze actele din timp.

Până la 31 iulie 2026, noile cărți de identitate electronice vor fi eliberate gratuit. După această dată, taxa pentru eliberarea documentului va fi de 68 de lei.

Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite din timp noile buletine, pentru a evita blocajele administrative pe măsură ce ne apropiem de termenul limită din 2031.

Noul document de identitate vine cu o serie de beneficii importante, gândite pentru a facilita călătoriile, dar și pentru a crește nivelul de securitate digitală:

Document de călătorie în UE, Turcia și Republica Moldova – nu mai este nevoie de pașaport pentru aceste destinații.

Protecție suplimentară a datelor personale – cipul include informații criptate, greu de falsificat.

Acces la semnătura digitală – posesorii pot semna electronic documente oficiale.

Actualizarea rapidă a domiciliului – modificările vor putea fi operate direct în baza de date, fără emiterea unui nou act.

Integrarea cu serviciile digitale ale statului – buletinul electronic va fi folosit și pentru accesarea viitorului ghișeu unic online.

Pe lângă modernizarea cărților de identitate, pașapoartele românești vor trece printr-o actualizare tehnologică semnificativă. Începând cu 15 septembrie 2025, documentele vor fi emise cu un cod QR integrat, menit să sporească măsurile de securitate și să reducă riscul de falsificare.

Codul QR va conține informații esențiale despre titular, fiind sincronizat cu bazele de date europene. Această modificare vine ca parte a efortului UE de a uniformiza standardele pentru documentele de călătorie.

Pentru o tranziție mai ușoară, autoritățile au stabilit un calendar clar:

15 septembrie 2025 – Pașapoartele vor fi emise cu cod QR pentru creșterea securității.

Până în iulie 2026 – Buletinele electronice vor fi eliberate gratuit.

După iulie 2026 – Costul unui buletin cu cip va fi de 68 de lei .

3 august 2031 – Documentele fără cip nu vor mai fi recunoscute în UE și vor putea fi folosite doar în România.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, noile documente fac parte dintr-un program european de creștere a securității la frontiere și de digitalizare a serviciilor publice.

România trebuie să se conformeze standardelor stabilite de Regulamentul UE 2019/1157, care prevede introducerea cărților de identitate electronice în toate statele membre până în 2031. Scopul este reducerea fraudelor, eliminarea documentelor falsificate și simplificarea verificărilor la frontiere.

Implementarea noilor buletine cu cip și a pașapoartelor cu cod QR va afecta direct peste 15 milioane de cetățeni români. Autoritățile recomandă solicitarea documentelor din timp, mai ales în contextul în care, înainte de 2031, se așteaptă un volum crescut de cereri.

În plus, buletinele electronice vor deschide accesul la noi servicii online și vor permite integrarea României în platformele digitale comune ale Uniunii Europene, facilitând proceduri precum autentificarea electronică, depunerea de documente și accesul la servicii publice.