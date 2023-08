Viața unui câștigător „Românii au talent”. Ce este, de fapt, în spatele reflectoarelor

Radu Pălăniță, unul dintre câștigătorii marelui premiu de la „Românii au talent”, a povestit cum a fost viața sa în ultimii trei ani, după participarea la emisiune. La acea vreme era un mecanic auto, însă a renunțat la această meserie pentru a deveni artist cu normă întreagă. A intrat într-un domeniu nou, iar viața i s-a schimbat. A avut parte de multe momente frumoase, însă și de multe dezamăgiri.

Câștigătorul „Românii au talent” a reușit să impresioneze în urmă cu trei ani întreaga țară. Acum spune că poate cânta orice gen muzical, cu excepția manelelor.

A devenit cunoscut după participarea la emisiune și a avut diverse colaborări. Este căutat și pentru evenimente private.

„În ultimul timp am avut diverse colaborări, cum a fost cea cu Teatrul Constantin Tănase. Voi scoate o piesă cu Ovidiu Komornic, plus evenimentele private, nunți, botezuri. Acum e perioadă de post, dar se reiau imediat după”, spune artistul.

Artistul a spus că după ce a renunțat la meseria sa de mecanic și a intrat în lumea muzicală a fost extrem de ocupat. Nu a avut timp de prea multe vacanțe, însă nici nu se plânge de acest lucru. Nu prea îi place soarele, însă a fost câteva zile la mare.

„Am fost vreo patru zile la mare, la noi, dar în cursul săptămânii..Eu sunt cu marea noastră..Iar la cât nu-mi place mie la soare..Eu stau sub umbrelă, pe șezlong. Nu prea mult în apă, că am tenul mai deschis și imediat mă înroșesc”, spune artistul.

Legat de partea amoroasă, are pe cineva alături de el, însă nu au făcut momentan planuri de căsătorie. Nu se vede în postura de tată, însă nici nu exclude complet posibilitatea de a avea un copil. Consideră că lucrurile se vor întâmpla atunci când este momentul potrivit, dar mărturisește că nu stă bine la capitolul răbdare.

„Există cineva, dar deocamdată nu am făcut acest pas. La vârsta asta, nu știu ce să mai spun… Niciodată să nu zici niciodată. Dar cum nu s-a întâmplat până acum, nu știu dacă aș mai avea răbdare de aici înainte. Fiecare chestie își are rolul ei la momentul potrivit. Acum nu m-aș mai vedea tată. Ea nu e din breaslă, dar e mare consumatoare de muzică”, a spus Radu Pălăniță atunci când a fost întrebat despre căsătorie.

După câștigarea marelui premiu a avut parte de prima dezamăgire. Deși premiul „Românii au talent” este de 120.000 de euro, a încasat doar 108.000 de euro. Această sumă a investit-o într-un apartament și în echipament muzical. A încercat să își ajute și apropiații, însă consideră că suma a fost una destul de mică pentru a putea face lucruri mărețe.

„Au fost, dar s-au dus..N-au fost chiar așa mulți, 120.000 de euro, și cu cât și-a oprit și statul, au ajuns la 108.000. Dacă erau vreo 500.000 de euro, mai ziceam. Ce să fac, mi-am luat casă, pentru că stăteam ncu chirie, am investit în scule… Și mi-am ajutat apropiații, așa cum am putut”, a spus Radu Pălăniță.

A avut parte de câteva dezamăgiri, însă nu exclude posibilitatea de a participa la alte emisiuni. Ar putea să concureze la un show de talente din America. A dat deja un interviu și așteaptă să primească un răspuns din partea producătorilor.

„N-am ce să mai demonstrez aici, în țară. Dar afară m-am gândit să mă duc. Am avut un zoom meeting și cu producătorii de la Got Talent, din America. Am dat interviul acela, m-am prezentat. Acum să vedem ce va fi”, a dezvăluit câștigătorul „Românii au talent”.