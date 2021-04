Românii au primit o invitaţie inedită la vaccinare! Patru imagini şi o poveste de succes. Astfel, pe Ro Vaccinare, pagina de Facebook a platforma naționale de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, a fost postat următorul text:

„Se poate: Locuitorii din #Israel nu mai trebuie să poarte mască de protecție în aer liber, iar toate școlile din țară s-au redeschis!

Restricțiile și măsurile de intervenție nefarmaceutice (purtarea măștii, distanțarea fizică etc.) alături de o campanie de vaccinare în masă fără precedent au condus la o scădere constantă și semnificativă a cazurilor noi de infecție.

După ce aproape 60% din populație a fost vaccinată cu regim complet, Israel a eliminat duminică, 18 aprilie, obligativitatea purtării măștii în spații deschise, iar școlile au revenit la un program normal pentru toți elevii.

Chiar dacă și alte restricții au fost ridicate în ultima perioadă, numărul de cazuri confirmate de infecție cu SARS-CoV-2 a continuat să scadă, menținându-se constant de peste 10 ori mai mic în populația vaccinată.

După ce în ianuarie a depășit și 10.000 de cazuri noi de infecție pe zi, Israel înregistrează acum sub 200.

Scăderea numărului de persoane susceptibile din populație contribuie la reducerea circulației virusului, permițând ridicarea măsurilor de restricție.”

„Normal ca s-au vaccinat mult mai repede si mult mai multi din moment ce au facut in fiecare oras cate un loc unde poate sa vina oricine vrea sa se vaccineze si fara programare. Un loc unde sunt 30 – 40 de asistente care vaccineaza zilnic.imi pare rau ca nu pot atasa o poza ca sa intelegeti ce inseamna organizarea. Eu stau in Israel si am vazut asta”, este unul dintre comentarii.

În acest context, amintim căValeriu Gheorghiţă, Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, a anunţat marţi, 19 aprilie, ultimele măsuri luate de autorităţi pentru a facilita accesul românilor la inoculare. Puteţi afla toate informaţiile în conferinţa de presă transmisă în direct şi pe Facebook.