Românii au preferat muntele în defavoarea litoralului pentru vacanțe. Rezultatele raportului companiei Travelmit

La începutul acestui an, platforma Travelminit.ro a înregistrat cu 22% mai multe nopți de cazare, comparativ cu 2019. „În perioada iunie – august 2022, preţul pentru o noapte de cazare la unităţile din România a crescut cu 21%, iar valoarea totală a rezervărilor făcute de români a crescut cu numai șapte procente, ceea ce înseamnă că turiştii s-au orientat acum către pachete de cazare mai ieftine sau că au scurtat durata sejurului lor pentru a atenua efectul inflaţiei asupra turismului”, a declarat Rigo Ferenc, CEO Travelminit.ro.

Cele mai populare destinaţii, în perioada iunie – august 2022, au fost stațiunile de pe litoralul românesc. În topul preferințelor românilor s-au încadrat staţiunile Eforie Nord, Costineşti, Mamaia şi Eforie Sud. De asemenea, destinaţiile montane, Braşov, Predeal, Buşteni şi Sinaia, și destinaţiile balneare, Sovata, Praid, Băile Felix şi Băile Herculane, au fost la mare căutate. Românii au ales să mai meargă în vacanțe şi în marile oraşe, Oradea, Sibiu, Bucureşti şi Cluj-Napoca.

Stațiunile montane se află în preferințele românilor

În acest context, destinaţiile montane au înregistrat o creştere anuală a rezervărilor de 45%. În același timp, numărul rezervărilor de pe litoral s-a majorat cu doar 41%, în acest an, comparativ cu datele din 2021. De asemenea, rezervările pentru marile oraşe au crescut cu 31%, iar cele pentru destinaţiile balneo-climaterice cu 19%, de la an la an.

Preţul mediu pentru o cameră dublă/noapte a crescut cu minimum 15%, în perioada iunie – august 2022, faţă de intervalul similar din anul anterior. Totodată, o medie de 67% dintre rezervările efectuate în vârful sezonului au fost consemnate în ultimele 14 zile dinaintea check-in-ului. Acest lucru este semn că tendința rezervărilor în ultimul minut apărută în timpul pandemiei s-a păstrat şi că turiştii sunt acum mult mai spontani atunci când vine vorba de vacanţa lor.

Compania Travelminit

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţă rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul companiei conţine 7.500 de unităţi de cazare. Aici sunt incluse hoteluri, pensiuni, apartamente din România. De asemenea, platformă acoperă o gama largă de cazare în toată ţară, litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari.

În 2021, Travelminit a raportat vânzări de 13.5 milioane de euro în România şi 16 milioane de vizite pe platformă. Din 2020, tur-operatorul face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 150 milioane de euro şi mai mult de 350 de angajaţi, informează Agerpres.