Românii, atrași de investițiile în lingouri de aur. Vânzător: Ca orice investiție, vine cu niște riscuri

Având în vedere că prețul aurului a crescut semnificativ, tot mai mulți români sunt interesați să cumpere un lingou. Dacă în trecut se adresau Băncii Naționale a României (BNR) pentru o astfel de investiție, situația s-a schimbat în ultima perioadă, iar o parte dintre ei se îndreaptă către magazinele care vând astfel de obiecte de valoare. Pe OLX, un lingou de 100 de grame poate ajunge să coste peste 52.900 de lei, iar vânzătorul spune că aceasta ar fi cea mai bună investiție în acest moment.

În perioade de incertitudine economică sau politică, investitorii aleg adesea aurul. Acesta are, de regulă, o valoare mai stabilă decât alte active financiare și oferă protecție împotriva inflației și a variațiilor cursului valutar.

Prețul aurului a crescut constant de-a lungul ultimelor decenii. În 2020, aurul depășea pragul de 2.000 de dolari pe uncie, iar în aprilie 2025 a atins 3.496 de dolari pe uncie, impulsionat de inflație și temeri legate de datoria publică din SUA.

Pe 15 septembrie 2025, Banca Națională a României a raportat că prețul aurului a ajuns la 504,17 lei pe gram. Având în vedere contextul actual, românii cu putere de cumpărare profită de moment și investesc într-un lingou.

„Este o piață în continuă dezvoltare. La noi vin cei care cumpărau înainte de la bănci. Majoritatea clienților sunt aduși de alții care au cumpărat aur. Sunt zeci de reportaje la televizor în care se menționează că prețul aurului a crescut și atunci ei vin către noi”, a explicat, exclusiv pentru EVZ, proprietarul unui magazin online.

Agentul economic spune că, inițial, clienții tind să achiziționeze lingourile de dimensiuni mai mici, folosindu-le ca prim pas în diversificarea investițiilor. Ulterior, aceștia se orientează către cele cu gramaj mai mare.

„În prima fază se îndreaptă către cele mici și le cumpără, apoi investesc în cele mai mari ca gramaj. Cel mai bun preț pe gram pentru un lingou este cel la 100 de grame. Aceasta ar fi cea mai bună investiție”, adaugă acesta.

Vânzătorul atrage atenția că, asemenea oricărei investiții, cumpărarea aurului implică anumite riscuri. În plus, acesta subliniază că succesul investiției depinde de situația financiară a fiecărui client.

„Ca orice investiție, vine cu niște riscuri. Gândiți-vă la un depozit. Dacă aveți nevoie de bani, trebuie să spargeți tot depozitul. Câștigați pe o parte, pierdeți pe alta. Depinde în ce punct al vieții sunt din punct de vedere financiar. Orice investiție trebuie calculată în timp. Aurul are acum cel mai preț din istorie”, a mai spus el.

Aurul nu este valoros doar ca investiție, ci și pentru industria modernă. Este utilizat în producția de semiconductori, cipuri și componente electronice datorită conductivității electrice ridicate, a maleabilității și a rezistenței la coroziune.

Aurul mai are și alte întrebuințări, precum protecția împotriva radiațiilor infraroșii, obținerea sticlei colorate, restaurarea dentară și chiar în medicină, unde anumite săruri de aur sunt folosite ca agenți antiinflamatori.

Lingourile de aur destinate investițiilor sunt disponibile într-o gamă variată de greutăți, de la 1 gram până la 1 kilogram. Lingourile mai mari au un preț pe gram mai avantajos, în timp ce cele mai mici le permit investitorilor să vândă doar o parte din investiție, fără a fi nevoiți să renunțe la întreaga sumă.

Aurul de investiții are mai multe avantaje: își menține valoarea în timp, nu depinde de evoluția monedelor sau de deciziile politice, nu are risc de contrapartidă și poate fi vândut rapid atât pe piața internă, cât și la nivel internațional.

Băncile le recomandă investitorilor să dețină între 5 și 10% din portofoliu în metale prețioase, iar lingourile sunt scutite de TVA, spre deosebire de bijuterii.