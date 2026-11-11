Primele două sisteme radar mobile Ground Master 200 MM/A, produse de compania franceză Thales, vor ajunge în România înainte de termenele stabilite inițial. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat pe 10 noiembrie 2026 că primul echipament va fi livrat cu câteva săptămâni mai devreme, iar al doilea cu câteva luni înainte de calendarul prevăzut în contract.

Decizia a fost confirmată în urma unei întâlniri dintre ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, și reprezentanții companiei franceze.

Noile sisteme sunt destinate Forțelor Aeriene Române și vor contribui la detectarea amenințărilor aeriene, inclusiv a dronelor care zboară la joasă altitudine, a aeronavelor și a rachetelor.

Accelerarea livrărilor este relevantă pentru România, care își modernizează infrastructura de supraveghere aeriană în contextul riscurilor de securitate de pe flancul estic al NATO.

Cele două echipamente fac parte din programul european de achiziție a sistemelor radar de supraveghere aeriană de tip Gap Filler. Acestea sunt radare cu rază mai scurtă de acțiune, concepute pentru a completa acoperirea oferită de sistemele radar cu rază lungă.

Rolul lor este de a identifica ținte care zboară la altitudini reduse și care pot să nu fie detectate eficient de radarele amplasate pentru supravegherea zonelor mai extinse. Printre acestea se numără dronele, rachetele de croazieră și alte aeronave care evoluează la joasă altitudine.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, accelerarea livrărilor va permite Forțelor Aeriene Române să beneficieze mai devreme de aceste capabilități. Sistemele vor contribui la consolidarea supravegherii spațiului aerian și la identificarea mai rapidă a potențialelor amenințări.

Potrivit agenției Reuters, România a semnat un contract pentru achiziția a 12 radare Ground Master 200 MM/A de la Thales, în valoare de aproximativ 247 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată prin programul european SAFE (Security Action for Europe), destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.

Livrările sunt programate etapizat până în 2030. Primele echipamente urmau să ajungă în România începând din 2027, iar devansarea termenelor pentru primele două sisteme va permite armatei să beneficieze mai repede de noile capacități de supraveghere.

Reuters precizează că radarele de tip Gap Filler sunt concepute pentru completarea rețelelor existente de supraveghere aeriană, în special în zonele în care țintele care zboară la joasă altitudine pot fi mai dificil de detectat.

Discuțiile dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și reprezentanții Thales au vizat și extinderea activităților companiei în România, în special în domeniul dezvoltării de software.

Ministrul a susținut că programele de înzestrare trebuie să contribuie și la dezvoltarea industriei naționale prin transfer de tehnologie, implicarea firmelor locale și crearea unor oportunități profesionale pentru specialiștii români.

„Avem nevoie de capabilități moderne pentru protejarea spațiului aerian, iar livrarea mai rapidă a acestor sisteme este un pas important”, a declarat Ștefan-Radu Oprea, potrivit comunicatului MApN.

Oficialul a subliniat că investițiile în tehnologie și competență trebuie să permită companiilor românești să participe la proiecte complexe din domeniul apărării.

România are o frontieră de 614 kilometri cu Ucraina și se află pe flancul estic al NATO. De la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, autoritățile române au raportat mai multe incidente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian național sau au fost identificate în apropierea graniței.

În acest context, modernizarea sistemelor radar urmărește îmbunătățirea capacității de identificare și urmărire a obiectelor aeriene. Detectarea timpurie a unei amenințări poate oferi autorităților mai mult timp pentru evaluarea situației și pentru adoptarea măsurilor necesare.

Devansarea livrărilor anunțată de MApN reprezintă un pas în accelerarea programului de modernizare a supravegherii aeriene. Noile radare vor completa infrastructura existentă și vor contribui la consolidarea capacității României de monitorizare a spațiului aerian.