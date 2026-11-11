Republica Moldova. Două rachete de croazieră rusești de tip S8000 Banderol au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 11 noiembrie, în timp ce Rusia lansa atacuri masive asupra Ucrainei. Una dintre rachete a survolat teritoriul moldovean timp de cinci minute, iar cealaltă timp de patru minute. Ambele au intrat dinspre regiunea Odesa și au părăsit spațiul aerian național în direcția unor localități din Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, prima rachetă a fost detectată la ora 06:04. Aceasta a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, și s-a deplasat spre Tudora, raionul Ștefan Vodă. La ora 06:09, racheta a părăsit teritoriul național, îndreptându-se spre localitatea Starocazacie, din regiunea Odesa.

A doua rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06:06. Aceasta venea din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, și s-a deplasat spre Pervomaisc, localitate din regiunea transnistreană. La ora 06:10, a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, în direcția localității Razdelna, din Ucraina.

Ministerul Apărării precizează că Centrul Operații Aeriene continuă să supravegheze spațiul aerian, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

S8000 Banderol este o muniție de atac propulsată de un motor cu reacție. Arma îmbină caracteristici ale rachetelor de croazieră cu cele ale dronelor. Este produsă în Rusia de compania AO Kronstadt, cunoscută și pentru fabricarea dronei de recunoaștere Orion.

Potrivit informațiilor publicate de Euronews, Banderol poate fi lansată de pe drone și poate fi montată inclusiv pe elicoptere de tip Mi-28.

Arma a fost folosită pentru prima dată în Ucraina în primăvara anului 2025. De atunci, Rusia a utilizat-o în special în atacurile asupra infrastructurii din regiunea Odesa, aflată în apropierea Republicii Moldova.

Vladislav Vlasiuk, reprezentantul special al președintelui Ucrainei pentru politica de sancțiuni, a declarat că acest tip de armament ar fi implicat în aproximativ 80% dintre atacurile rusești asupra infrastructurii din regiune.

Banderol poate atinge viteze de peste 500 de kilometri pe oră și are o rază de acțiune estimată la până la 500 de kilometri. Partea de luptă cântărește 114 kilograme și poate conține până la 50 de kilograme de explozibil.

Unul dintre avantajele Banderol pentru armata rusă este costul de producție. Estimările indică un preț cuprins între 42.500 și 127.500 de euro pentru o unitate. Prin comparație, o rachetă de croazieră rusească poate costa aproximativ 685.000 de euro.

Diferența de preț permite Rusiei să utilizeze acest tip de muniție în atacuri repetate, fără să consume aceleași resurse financiare ca în cazul rachetelor de croazieră mai scumpe.

În același timp, folosirea unor astfel de arme poate pune presiune asupra sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Acestea sunt nevoite să urmărească și să intercepteze mai multe tipuri de ținte, inclusiv muniții cu un cost de producție relativ redus.

Spre deosebire de dronele Shahed, Banderol folosește un motor cu reacție, ceea ce îi permite să zboare cu viteze mai mari. Arma poate fi afectată de sistemele de război electronic, dar dispune și de un sistem autonom de navigație.

Incidentul are loc la mai puțin de două luni după un alt episod grav, înregistrat pe 3 octombrie. Atunci, șase aparate de zbor au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Cinci dintre acestea, respectiv trei rachete și două drone, s-au prăbușit și au explodat în apropierea unor localități din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hâncești. Exploziile au provocat incendii și pagube materiale.

La locurile unde au căzut aparatele de zbor au fost descoperite fragmente care prezentau componente similare celor utilizate la racheta rusească S8000 Banderol. Identificarea acestor elemente a readus în atenție un tip de armament relativ nou, folosit de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.