Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat marți modificarea componenței Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. La solicitarea Partidului Național Liberal, senatoarea Nicoleta Pauliuc și deputata Alina Gorghiu au fost revocate din această structură și înlocuite cu senatorul Silviu Coșa și deputatul Robert Sighiartău, informează news.ro.

Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate din interiorul PNL, în condițiile în care atât Alina Gorghiu, cât și Nicoleta Pauliuc fac parte din grupul de liberali care au contestat în instanță hotărârile adoptate la Congresul formațiunii.

Potrivit hotărârii adoptate în plenul reunit privind aprobarea componenței nominale a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, locul senatoarei Nicoleta Pauliuc în delegație a fost preluat de liberalul Silviu Coșa. În același timp, funcția deținută de Alina Gorghiu a fost atribuită deputatului Robert Sighiartău.

Măsura votată marți în Parlament a fost precedată de declarații ferme din partea celor două parlamentare liberale. Luni, Alina Gorghiu a reacționat la decizia conducerii PNL, care a stabilit că membrii ce nu își retrag acțiunile din instanță împotriva Congresului vor fi excluși din grupurile parlamentare ale partidului.

Gorghiu a atras atenția că o astfel de condiționare a apartenenței la grupul parlamentar reprezintă depășirea unei linii roșii și a subliniat că nu se teme de liderii liberali Ilie Bolojan sau Dan Motreanu.

”N-o să mă las şantajată, intimidată, n-am de gând să-mi retrag nicio sesizare”, a declarat Alina Gorghiu.

La rândul său, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a transmis luni seară un mesaj ferm, arătând că nu va ceda în fața ultimatumului impus de președintele partidului, Ilie Bolojan. Aceasta i-a reproșat liderului liberal că impune un climat de supunere în interiorul formațiunii, înlocuind libertatea de opinie cu obediența și dezbaterea internă cu ultimatumurile.