România va fi conectată la rețeaua electrică din vestul Europei. Vor fi asigurate fonduri europene de 30 de miliarde de euro

România va fi conectată la rețeaua electrică din vestul Europei. Vor fi asigurate fonduri europene de 30 de miliarde de euro
România va fi integrată în noua rețea de interconectare a electricității din Vestul Europei, un proiect finanțat majoritar din fonduri europene,  a anuntat Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. România va avea prioritate într-un proiect comun cu Ungaria și Austria, vizând consolidarea securității energetice și a fluxului de energie în regiune.

România își dublează capacitatea de interconectare electrică prin finanțări UE

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România a votat în Consiliul UE pentru un pachet de finanțare destinat rețelelor electrice, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro. Fondurile vor susține proiectele cruciale care vizează interconectarea cu Vestul Europei, reducerea prețurilor la energie și creșterea stabilității energetice.

„Proiectele cruciale propuse de noi în această strategie. Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat Ministrul energiei

Proiectul strategic aprobat de Comisie prevede creșterea capacității de interconectare a României de la 4.000 MW la 7.200 MW. Din același pachet face parte și Coridorul Verde, un proiect transregional ce conectează Europa la energia livrată din Azerbaidjan, cu o capacitate de 4.800 MW.

Nod strategic în rețelele energetice europene

România găzduiește puncte cheie ale noilor „autostrăzi energetice”. Coridorul Verde, care aduce energie din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră pe teritoriul țării, iar ruta transbalcanică de gaz traversează România.

Electricitate

Ivan a menționat că interconectorul Austria-Ungaria-România asigură un tronson important al rețelei europene. Ministrul a subliniat că poziția strategică a României trebuie valorificată pentru a aduce beneficii caselor și economiei reale.

România pregătește un memorandum pentru accesarea fondurilor europene de interconectare

România va elabora împreună cu Ungaria și Austria un memorandum pentru a obține acces la un pachet de finanțare de aproximativ 30 de miliarde de euro destinat interconectării rețelelor energetice.

Ministrul Energiei a precizat că fondurile europene sunt disponibile până în 2035 și că România ar putea fi conectată până în 2028 la piețele de energie din Vest, inclusiv Franța, unde prețurile sunt menținute scăzute de energia nucleară.

 

