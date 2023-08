România, somată de Comisia Europeană să reducă cheltuielile bugetare

Marcel Boloș a afirmat că „binele României nu se negociază”. Asta înainte ca miniștrii să se îndrepte spre Bruxelles pentru a încerca să convingă Comisia Europeană să fie mai indulgentă cu România în privința implementării reformelor.

Cu toate acestea, în timpul discuțiilor, aceștia au întâmpinat o opoziție fermă. Conducerea de la București a fost admonestată și îndemnată să manifeste o mai mare prudență în gestionarea banului public și să crească veniturile bugetului de stat.

Marcel Boloș, despre așteptările Comisiei Europeane privind reforma fiscală în PNRR

„Comisia ne-a subliniat încă o dată necesitatea continuării discuțiilor privind reforma fiscală din cadrul PNRR, care trebuie să se completeze prin pachetul de măsuri fiscal-bugetar prezentat de noi. A apreciat eforturile realizate de Guvern și așteaptă în perioada următoare măsuri concrete în domeniul consolidării fiscal-bugetare, care să orienteze finanțele publice pe o traiectorie corectă în raport cu țintele de deficit asumate în anul 2021, prin discuțiile purtate cu structurile UE”, a transmis ulterior Marcel Boloș pe rețelele sociale.

Chiar dacă ministrul Finanțelor, precum și ceilalți miniștri prezenți la Bruxelles, printre care Adrian Câciu (ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene) și Simona Bucura-Oprescu (ministrul Muncii), nu au transmis în mod explicit, situația este că încrederea Bruxelles-ului nu se mai bazează pe cuvinte.

Ci este orientată către acțiuni concrete în reforme, cu atât mai mult cu cât Executivul de la București pare să întârzie implementarea acestora.

Comisia Europeană cere coerență la TVA

Din partea liderilor Coaliției, Comisia Europeană dorește să observe aplicarea unei taxe pe valoare adăugată (TVA) uniforme pentru majoritatea produselor. Asta cu excepția produselor alimentare, pentru care s-a păstrat posibilitatea TVA diferențiată.

Această măsură nu se aplică altor categorii de produse, cum ar fi construcțiile sau cărțile. În plus, surse din Coaliție au indicat că s-a sugerat și o posibilă creștere a TVA cu două puncte procentuale. O măsură la care nici PNL, nici PSD nu sunt dispuse să adere, potrivit informațiilor Adevărul.

Comisia Europeană a exprimat sprijin pentru majorarea impozitului pe dividende de la 8% la 10%. În plus față de această măsură, Guvernul a deja crescut impozitul de la 5% la 8% la începutul acestui an. De asemenea, Comisia Europeană dorește eliminarea excepțiilor fiscale, cum ar fi beneficiile acordate în sectorul alimentar/agricol, construcții sau IT.

Din partea Bruxelles-ului, s-a avansat ideea de a implementa un sistem de impozitare progresivă a veniturilor salariale.

În plus, Comisia Europeană dorește să crească procentul de taxare pentru categoriile cu venituri speciale, având în vedere că, în forma propusă în Parlament, se aplică o rată de impozitare de 15% doar asupra părții necontributive a veniturilor, care provin din bugetul de stat.