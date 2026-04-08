România simplifică procesul de recrutare a lucrătorilor străini

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat pe Facebook că Guvernul pregătește o reformă a modului în care străinii pot lucra legal în România, cu scopul de a elimina obstacolele birocratice și de a proteja atât angajații, cât și angajatorii. Oficialul a precizat că procedurile actuale sunt greoaie, greu de urmărit și creează oportunități pentru abuzuri.

Proiectul, pregătit împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Afacerilor Externe, include introducerea unei platforme online centralizate, WorkinRomania.gov.ro, care va gestiona toate etapele angajării. Platforma va permite autorităților să urmărească în timp real cine intră în țară pentru muncă, în ce domeniu și în ce condiții, eliminând confuzia și procesele fragmentate care există în prezent.

Ministerul Economiei a explicat că platforma va aduce mai multă claritate și rapiditate pentru angajatori, care vor putea depune și urmări solicitările online, fără să fie nevoie de multiple drumuri la diferite instituții.

În același timp, lucrătorii străini vor primi informații detaliate înainte de începerea activității, inclusiv despre salariu, condițiile de muncă și obligațiile contractuale. Aceasta va reduce riscul ca angajații să fie exploatați de intermediari sau să fie prinși în scheme ilegale.

O altă componentă a reformei vizează agențiile de recrutare. Vor fi impuse reguli stricte pentru a preveni încălcarea legii și pentru a stopa intermediarii care profită de pe urma angajaților. Astfel, procesul de angajare va fi mult mai transparent și mai corect pentru toate părțile implicate.

Reforma urmărește, de asemenea, să coreleze forța de muncă străină cu nevoile reale ale economiei, astfel încât companiile să poată angaja lucrători acolo unde există deficit de personal. În plus, tinerii care au studiat în România vor putea să rămână să lucreze fără să fie obligați să treacă prin proceduri administrative complicate sau drumuri repetate la autorități.

”Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este, în prezent, complicat şi greu de urmărit. România are nevoie de forţă de muncă, dar nu cu un sistem opac şi vulnerabil la abuzuri. Guvernul va schimba asta!”, a transmis Darău.

Ministerul Economiei a mai spus că aceste măsuri au fost dezvoltate după consultări cu firme, sindicate și instituții publice, pentru a crea un cadru legal clar, predictibil și sigur, care să ofere avantaje atât angajatorilor, cât și lucrătorilor străini.