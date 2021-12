România nu are nici o șansă în Liga Națiunilor. Pronosticul unui fost jucător al Naționalei

După tragerea la sorți a grupelor competiției, de la Nyon, România a picat în grupa B3, din Liga Națiunilor, alături de Bosnia, Finlanda și Muntenegru. Nations League este o competiție mai la îndemână, care oferă un traseu mai accesibil pentru un loc la Campionatul European din 2024, din Germania.

Meciurile din grupe se vor juca în iunie (4 etape) și septembrie 2022 (două). Semifinalele și finalele vor avea loc în martie 2023.

Fostul internațional Ciprian Marica se declară pesimist în legătură cu șansele Naționalei de a se califica mai departe. El susține că echipa de fotbal a României are șanse minime să obțină calificare, iar cel mai probabil nu va reuși.

„Nu mai putem să considerăm că am picat cu adversari accesibili. Pentru noi, adversar accesibil nu e nici Bosnia, nici Finlanda, nici măcar Muntenegru. Nu sunt adversari cu care să spui că ai câștigat meciul dinainte. Nu este o grupă ușoară. Nu ne vom califica sau nu ne va fi ușor să ne calificăm. Orice antrenor vine, chiar dacă a așteptat să vadă grupa, nu va avea o misiune ușoară”, a declarat Ciprian Marica pentru Pro TV.

De ce este importantă Liga Națiunilor

Competiția Liga Națiunilor este importantă deoarece va oferi 3 bilete de acces la Campionatul European din vara lui 2024. Acest lucru s-a întâmplat și la Euro 2020. Naționala României a ratat, atunci, calificarea, după ce a pierdut barajul cu Islanda.

Pe lângă cele 20 de echipe care se vor clasa pe primele două locuri în cele zece grupe din preliminariile Campionatului European, alte trei vor fi desemnate dintre cele calificate în Liga Națiunilor. Cea de-a 24-a echipă participantă la competiția programată în vara anului 2024 va fi țara gazdă, Germania.

Pe de altă parte, clasamentul din Liga Națiunilor va fi determinant în stabilirea urnelor valorice pentru tragerea la sorți a preliminariilor CE. În momentul de față, România e în urna a 3-a valorică și dacă va rămâne acolo ar putea avea o grupă foarte grea, pentru calificările la Euro 2024. Un loc bun obținut în această competiție ne-ar asigura promovarea în cea de-a doua grupă valorică. Iar acest lucru ne-ar da o șansă în plus la tragerile la sorți, pentru preliminariile CE, pentru a pica într-o grupă mai accesibilă.