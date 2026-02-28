România monitorizează situația din Teheran și Tel Aviv. Personalul diplomatic este în siguranță

Președinția română a anunțat că urmăresc în mod constant evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, iar reprezentanțele diplomatice ale României din Teheran și Tel Aviv sunt în contact permanent cu centrala de la București.

Mesajul consilierului prezidențial Marius- Gabriel Lazurca a fost transmis public, în contextul tensiunilor din regiune, și subliniază că personalul diplomatic român nu este în pericol.

Potrivit declarației oficiale, legătura cu Ambasada României din capitala Iranului este menținută în mod constant, la solicitarea Președintelui României.

În mesajul transmis public se arată:

„La cererea Președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran. Șefa Misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și informează constant asupra evenimentelor în desfășurare.”

Conform aceleiași declarații, conducerea misiunii diplomatice și angajații acesteia comunică în mod regulat informații despre situația din teren. Autoritățile române nu au anunțat măsuri suplimentare în acest moment, însă monitorizarea evoluțiilor este continuă.

Ambasada reprezintă principalul canal oficial de comunicare și sprijin pentru cetățenii români aflați în Iran, iar menținerea funcționării în condiții de siguranță este esențială în contextul actual.

În același mesaj se precizează că există un contact direct și cu Ambasada României din Israel. Declarația oficială menționează:

„Sunt, de asemenea, în contact nemijlocit cu ambasadorul @Radu_Ioanid și cu echipa Ambasadei noastre la Tel Aviv.”

Astfel, autoritățile române confirmă că mențin comunicarea atât cu reprezentanța din Iran, cât și cu cea din Israel.

Nu au fost oferite detalii suplimentare privind eventuale măsuri de evacuare sau restricții, iar informațiile transmise public se limitează la confirmarea siguranței personalului diplomatic și la faptul că situația este atent urmărită.

În mod obișnuit, în situații de tensiune regională, ambasadele își actualizează periodic recomandările pentru cetățenii proprii, în funcție de evoluțiile din teren și de deciziile autorităților locale.

Până la acest moment, mesajul oficial pune accent pe siguranța personalului diplomatic și pe fluxul constant de informații către București.

Declarația vine într-un context regional marcat de evoluții rapide, care determină statele să își consolideze mecanismele de monitorizare și coordonare diplomatică.

Autoritățile române nu au anunțat modificări ale nivelului de alertă pentru cetățeni, însă menținerea contactului direct cu ambasadele indică o evaluare permanentă a situației.

Comunicarea oficială subliniază două elemente principale: siguranța personalului diplomatic și existența unei legături nemijlocite între conducerea de la București și reprezentanțele din Teheran și Tel Aviv. În lipsa altor informații publice, acestea sunt datele confirmate oficial până în acest moment.