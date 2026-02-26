România își consolidează parteneriatul energetic cu SUA. Bogdan Ivan: Analizele arată un potenţial profit

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că în cadrul unei vizite la Washington D.C. a avut o serie de întâlniri dedicate consolidării poziției României în arhitectura energetică regională și atragerii de finanțări pentru proiecte strategice.

Potrivit ministrului, agenda discuțiilor a inclus securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și rolul României într-un context regional marcat de volatilitate. În acest sens, el a avut consultări cu reprezentanții Atlantic Council.

De asemenea, la Banca Mondială au fost analizate instrumentele de finanțare disponibile pentru proiectele energetice ale României.

Bogdan Ivan a participat și la Transatlantic Gas Security Summit, unde a avut loc o reuniune restrânsă privind Coridorul Vertical, cu accent pe pașii tehnici următori, inclusiv interconectări și termene de implementare.

„Coridorul Vertical înseamnă integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România spre Europa Centrală, Republica Moldova şi Ucraina, valorificarea gazelor din Marea Neagră şi consolidarea poziţiei României ca hub regional. Analizele arată un potenţial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile româneşti, prin creşterea tranzitului şi a lichidităţii în piaţă”, a punctat Ivan.

Ministrul a menționat și proiectele nucleare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv finalizarea Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, investiție estimată la peste 7 miliarde de euro, precum și dezvoltarea reactoarelor modulare mici la Doicești.

În cadrul vizitei, oficialul român a discutat și cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru a asigura o coordonare constantă pe proiectele energetice.

„Am avut un dialog direct şi cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru a asigura o comunicare directă şi constantă între Bucureşti şi Washington privind proiectele energetice strategice ale României. Mulţumesc Preşedintelui Nicuşor Dan pentru leadership, sprijin şi încrederea acordată. Vizita domniei sale la Washington, săptămâna trecută, a creat cadrul pentru paşi rapizi şi concreţi, iar discuţiile din aceste zile au fost continuarea directă a acestei iniţiative. Împreună cu Guvernul României, transformăm capitalul diplomatic în rezultate: tehnologie de vârf, finanţare şi execuţie accelerată”, a afirmat Bogdan Ivan.

El le-a mulțumit și oficialilor americani Chris Wright și Doug Burgum pentru sprijinul acordat dezvoltării proiectelor energetice.

„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiţii de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt şi transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată. România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, a conchis Ivan.