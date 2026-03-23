România, în fața unor amenințări tot mai mari. Băsescu: E greu să faci față Rusiei doar cu resursele proprii

Românii nu sunt în siguranță și lucrurile pot evolua într-o direcție îngrijorătoare, a avertizat Traian Băsescu la România TV. Fostul președinte a atras atenția că actualele conflicte din Orientul Mijlociu pot avea efecte în lanț la nivel global, mai ales dacă statele europene vor decide să se implice activ alături de Donald Trump și Benjamin Netanyahu. În opinia sa, o astfel de mișcare ar putea provoca reacții din partea Rusiei și Chinei, amplificând riscurile unei confruntări de amploare.

În același timp, Băsescu consideră că atenția strategică a Statelor Unite s-a mutat dinspre Ucraina către Orientul Mijlociu, ceea ce slăbește capacitatea de rezistență a Kievului.

„Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei”, a declarat acesta, avertizând că lipsa de susținere ar putea avea consecințe directe pentru securitatea României.

În analiza sa, fostul șef de stat a atras atenția că Rusia ar putea profita de contextul internațional pentru a avansa în Ucraina, apropiindu-se de granițele României.

„E greu să faci față Rusiei doar cu resursele proprii”, a afirmat fostul președinte.

Totodată, acesta a criticat blocajele politice din interiorul Uniunii Europene, făcând referire la poziția lui Viktor Orbán, care a împiedicat adoptarea unui pachet financiar important destinat sprijinirii Ucrainei.

Făcând referire la actualul secretar general al NATO, Mark Rutte, Traian Băsescu a spus că România nu ar trebui să își pună prea multă încredere în acesta, considerând că mesajele sale par mai apropiate de interesele Washingtonului decât de nevoile reale de securitate ale flancului estic.

„Vine cu sloganul: niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat. Dar acum îți spune: hai să ne ducem toți în Golf”, a declarat fostul președinte.

La finalul intervenției, Traian Băsescu a ridicat o întrebare care reflectă temerile privind direcția în care se îndreaptă scena internațională.

„Nu cumva ne îndreptăm din prostie către al Treilea Război Mondial?”, a fost întrebarea fostului șef de stat.

Traian Băsescu a evidențiat nevoia unei prezențe militare americane mai consistente în zona Mării Negre și a atras atenția că, în opinia sa, Mark Rutte nu a susținut public o astfel de măsură, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența actualelor garanții de securitate pentru România, în contextul tensiunilor regionale.