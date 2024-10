Economie România e la modă. Ce zone sunt promovate de influencerii străini







România a devenit o destinație din ce în ce mai apreciată de influencerii străini, care promovează cultura, tradițiile și gastronomia românească pe platformele de socializare. Clipurile lor atrag milioane de vizualizări și fac cunoscută frumusețea țării într-un mod captivant.

Fascinați de limba și cultura română

Un exemplu este Javi, un influencer spaniol, care și-a exprimat fascinația față de obiceiurile tradiționale românești și a început să învețe limba română de unul singur. Javi a declarat că procesul a fost mai ușor decât învățarea limbii engleze, datorită similitudinilor cu catalana. „M-am uitat la filme cu subtitrare și citesc o carte. Am descoperit că româna are 3.000 de cuvinte comune cu catalana și am început să învăț singur”, a explicat acesta.

Frații Kalin, doi influenceri turci, au viralizat o melodie românească veche de peste 15 ani, cu videoclipurile lor de dans acumulând peste 70 de milioane de vizualizări. Cei doi, care au peste 6 milioane de urmăritori, au vizitat România și au continuat să promoveze cultura locală în mod entuziast.

Influenceri straini promoveaza romania. Foto; Capturi TikTok via Antena 3 CNN

Atracția gastronomiei din România

Gastronomia românească este un alt punct de interes pentru influenceri.

Balkandad, un influencer sârb cu peste 2 milioane de urmăritori, a descoperit și apreciat faimoșii mici din Obor și alte preparate tradiționale românești.

„Îmi plac atât de mult micii încât mi-am mai luat trei. Asta este cu adevărat o experiență românească”, a afirmat acesta în videoclipurile sale. El a mers mai departe, încercând să prepare chiar și sarmale, un fel de mâncare reprezentativ al bucătăriei românești, relatează Antena 3 CNN.

Legendele și peisajele din România au devenit virale

Pe lângă mâncare și dans, legendele românești au captivat imaginația influencerilor. Christian Grossi, unul dintre cei mai populari influenceri americani care a vizitat România, a fost impresionat de poveștile cu Dracula. „Această cabană se află în Transilvania, locul de unde provin poveștile cu Dracula”, a relatat el într-un clip video care a avut un succes considerabil.

Balkandad, vizitând unul dintre orașele pitorești ale României, a descris locul ca fiind „cel mai frumos oraș din lume”. „Uită-te la acest loc, are lumini frumoase, clădiri superbe și un om care cântă la pian în întuneric”, a adăugat acesta, exprimându-și admirația.

Postările acestor influenceri nu doar că pun România pe harta turismului internațional, dar aduc și o nouă apreciere pentru tradițiile, cultura și peisajele unice ale țării.