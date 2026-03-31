Pierre Moscovici, fost comisar european: România a făcut progrese, dar corupția și vulnerabilitățile interne încetinesc aderarea la zona euro

România marchează aproape două decenii de la aderarea la UE, un parcurs care a accelerat modernizarea economică și instituțională, dar care scoate în evidență și provocările persistente legate de statul de drept, corupție și consolidarea democrației. Pierre Moscovici, fost comisar european și actual membru al Curții de Conturi Europene, afirmă că, deși țara a realizat progrese importante, mai există vulnerabilități structurale semnificative.

România a devenit oficial membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, un moment care a marcat schimbări majore în domeniul politic, economic și instituțional.

Aderarea a fost nu doar un succes diplomatic, ci și începutul unui proces de aliniere la standardele europene și de modernizare a instituțiilor. În ultimii ani, România a înregistrat evoluții consistente în consolidarea instituțiilor democratice, creșterea economică susținută, îmbunătățirea mecanismelor de combatere a corupției și alinierea legislației la normele UE. Aceste progrese au fost esențiale pentru integrarea europeană și pentru accesarea fondurilor structurale care au susținut dezvoltarea infrastructurii și a economiei naționale.

„Cred că România a făcut progrese uriașe în ceea ce privește statul de drept și lupta împotriva corupției. Și vorbim, desigur, și despre progresul economic. Iar aceste lucruri trebuie să continue. Așteptarea și speranța mea este ca aderarea la euro să fie următorul pas pentru România. Dar, ca să fiu sincer, încă sunt probleme care trebuie depășite. Corupția încă există. Trebuie să existe îmbunătățiri”, a explicat Moscovici.

Oficialul european a făcut referire la alegerile anulate din 2024, menționând că interferențele străine din perioada respectivă îngreunează procesul actual de trecere spre zona euro.

„Am văzut, de asemenea că interferențele străine au dus la anularea alegerilor prezidențiale. (…) Dacă aduni influențele externe – cele mai multe legate de Rusia, ca să fiu sincer – și corupția, acest lucru poate reprezenta o amenințare la adresa securității naționale”, a explicat Moscovici.

În ciuda progreselor, corupția rămâne o problemă importantă, iar sistemul judiciar și instituțiile de control necesită consolidare, potrivit reprezentantului Curții Europene de Conturi.

Persistența fenomenului corupției la nivel administrativ și politic, independența insuficientă a justiției, lipsa unei prese complet independente și continuitatea limitată a reformelor politice afectează percepția României în cadrul Uniunii Europene.

Expunerea țării la riscurile geopolitice este, de asemenea, un element de atenție. Interferențele externe, în special cele asociate cu Rusia, combinate cu vulnerabilitățile interne, pot pune în pericol stabilitatea democratică și coerența proceselor electorale.

Un obiectiv strategic major pentru România îl reprezintă aderarea la zona euro. Experții europeni spun că acest pas depinde de stabilitate macroeconomică, reducerea dezechilibrelor structurale, consolidarea instituțiilor fiscale și predictibilitate politică. Aderarea la moneda unică este considerată o etapă esențială pentru integrarea deplină în nucleul dur al Uniunii Europene, arată Capital.

România a beneficiat de fonduri europene care au susținut modernizarea infrastructurii, dezvoltarea regională, investițiile în educație și economie și creșterea nivelului de trai.

„Românii trebuie să fie încrezători: încrezători în ei, încrezători în Europa și încrezători în ei în Europa. Europa nu e problema, Europa e soluția. (…) Ați avut la dispoziție multe fonduri structurale pentru a dezvolta țara. Europa nu este o constrângere. Europa este o speranță și Europa este un bun comun”, a mai spus Moscovici.