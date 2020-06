Forțe de ordine au fost masate în orașul Murgeni din județul Vaslui, pentru a întâmpina noi violențe. Săptămâna trecută, zeci de persoane de etnie romă au declanșat un scandal într-o tentativă de reglare a unor conturi mai vechi. Acum, în localitate patrulează polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și polițiști locali, conform antena3.

Există locuitori ai orașului Murgeni care au plecat de acasă din cauza fricii, pentru că au fost amenințați cu moartea. „Ne șicanează, aruncă pietre, ne fură, tot ce poate fi rău. Ne dă foc la gard, au intrat în curte, în lipsa noastră intră în case. Intenția lor este de a ne constrânge, de a ne determină să ne părăsim casa”, a spus una dintre victimele violențelor.

Anul trecut, exasperați din cauza jafurilor și violențelor, peste 100 de locuitori, împreună cu preotul localității au făcut o petiție către Guvern, în care cereau restabilirea ordinii. „Am făcut demersuri către autorități să fim păziți, să ni se asigure liniștea și pacea în comunitatea noastră. Am ajuns până acolo încât creștinilor le este frică să iasă din case, le este teamă să vină până la biserică”, afirma preotul.

Multe persoane au fost jefuite ziua în amiaza mare. Li s-au smuls gențile și telefoanele din mâini, iar polițiștii au fost depășiți de valul de plângeri.

„Noi la geamuri avem placaj sau gratii, sunt unul dintre cei care are placaj și la geamuri. Eu nu am lumină în casă, trebuie să stau cu becul aprins. Numai liniște nu am. Am făcut petiții peste petiții, am culminat cu petiții către președinte, premier, ministrul de Justiție, prefect”, a afirmat o femeie, semnatară a petiției.

Conform surse citate, în ultimele două luni, la Murgeni au revenit din străinătate aproximativ 300 de persoane, multe dintre ele membre ai clanurilor interlope. De atunci, problemele ce țin de siguranța fizică și ordinea publică au luat amploare.