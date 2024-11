Sport România-Japonia, 1-1 la turneul Billie Jean King Cup. Meciul de dublu, decisiv. Update







Update:

Jaqueline Cristian a pierdut a doua partidă. Ea a fost învinsă de Ena Shibahara în două seturi, 6-5, 7-6 (2), astfel că scorul la general este de 1-1. Urmează partida de dublu, care va fi decisivă. Perechea echipei noastre va fi formată din Monica Niculescu și Gabriela Ruse.

România obține primul punct în confruntarea cu Japonia la Billie Jean King Cup. Învingătoarea va juca împotriva Italiei în sferturile de finală ale competiției. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dacă una dintre echipe va duce scorul la 2-0, meciul de dublu nu se va mai juca.

România conduce Japonia cu 1-0, după ce Ana Bogdan a învins-o pe Nao Hibino cu 6-2, 6-4, în prima rundă a turneului final al competiţiei feminine de tenis pe echipe, joi, la Malaga (Spania).

"Am fost tensionată pe final. Îmi doream să câștig, sunt fericită că am adus un prim punct. Simt mereu adrenalină când joc pentru țara mea. Va iubesc mult (n.r. Ana, către fanii prezenți la Malaga), nu am cuvinte pentru ce simt acum, sunt recunoscătoare pentru ce trăiesc acum, mi-am scris asta acum câteva luni în jurnal și acum totul a devenit realitate!", a declarat Ana Bogdan, după prima victorie de la BJK Finals.

Următorul meci va fi cel dintre Jaqueline Cristian și Ena Shibahara.

Ne mai trebuie o victorie

În cazul în care una dintre echipe va duce scorul la 2-0, meciul de dublu nu se va mai juca din cauza condițiilor meteo care au afectat regiunea Malaga.

Partida ar fi trebuit să se dispute miercuri, 13 noiembrie, însă din cauza vremii nefavorabile din Malaga, organizatorii au decis să amâne meciul și l-au reprogramat pentru joi.

Până azi, cele două echipe naționale nu s-au mai întâlnit la Billie Jean King Cup.

Echipa pregătită de Horia Tecău la Billie Jean King Cup

Selecționata noastră va juca în premieră la turneul final al acestei competiții, după ce au reușit să treacă la baraj de naționala Ucrainei, în luna aprilie.

Echipa pregătită de Horia Tecău (39 de ani) la Billie Jean King Cup va fi reprezentată la această competiție de Anca Todoni (20 de ani, 117 WTA), Monica Niculescu (37 de ani), Ana Bogdan (31 de ani, 113 WTA), Gabriela Ruse (27 de ani, 129 WTA) și Jaqueline Cristian (26 de ani, 73 WTA).