Vremea dă peste cap turneul Billie Jean King Cup din Malaga. Echipa României, blocată în hotel

Vremea ploioasă din Spania a dat peste cap programul turneului de tenis feminin Billie Jean King Cup programat la Malaga. Jucătoarele din lotul României au fost obligate să rămână în hotel și să-și anuleze antrenamentele.

Primele jocuri din cadrul competiției trebuiau să debuteze pe 13 noiembrie. Înfruntarea dintre Spania și Polonia a fost amânată din cauza condițiilor meteo extreme din capitala Andaluziei.

La Malaga, locul de desfășurare al turneului de tenis Billie Jean King Cup, este sub cod roșu din cauza condițiilor meteo extreme. Vremea ploioasă a făcut ca programul competițional să fie dat peste cap. Meciul dintre Spania și Polonia, programat în debutul competiției, de la ora 18.00, a fost amânat. Duelul dintre cele două echipe se va disputa vineri, cu începere de la ora 11:00.

Totodată, jucătoarele din lotul României au fost nevoite să renunțe la ultimele atrenamente, de la orele 12:30 și 17:00. Toate sportivele au fost nevoite să rămână în hoteluri, așteptând indicații, în condițiile decretării unei alerte roșii.

Due to a severe weather alert issued by local and regional authorities, the 2024 Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals first round tie between Spain and Poland, originally scheduled for today, November 13 at 5pm, has been postponed. The tie will now take place on Friday,… pic.twitter.com/NhjA2KLRuU

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 13, 2024