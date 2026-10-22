România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la exporturile de grâu moale, cu 3,68 milioane de tone livrate până la jumătatea lunii octombrie 2026. În același timp, importurile de porumb ale blocului comunitar au crescut cu 40% față de anul trecut, pe fondul unei recolte afectate puternic de secetă și al majorării livrărilor din Statele Unite și Ucraina, potrivit Reuters.

Datele publicate de Comisia Europeană arată că, între 1 iulie și 18 octombrie 2026, importurile de porumb ale UE au însumat 6,64 milioane de tone. Evoluția vine într-un sezon în care industria europeană caută să compenseze deficitul de producție internă, în special pentru necesarul de furaje și pentru industria amidonului.

Creșterea importurilor era anticipată de analiști și de reprezentanții sectorului industrial, în condițiile în care seceta a afectat recolta europeană de porumb. Estimările indică faptul că producția din acest sezon ar putea fi cea mai slabă de după anul 2000.

Statele Unite au devenit unul dintre principalii beneficiari ai cererii suplimentare. Livrările americane către Uniunea Europeană au ajuns la 2,9 milioane de tone în perioada 1 iulie – 18 octombrie 2026, de peste trei ori mai mult decât în intervalul similar al anului trecut, când totalul a fost de aproximativ 900.000 de tone.

Ucraina și-a majorat, la rândul său, livrările către piața comunitară. Importurile de porumb din această țară au urcat la 1,62 milioane de tone, comparativ cu 770.000 de tone în aceeași perioadă din 2025.

În schimb, Brazilia a înregistrat o scădere a exporturilor către UE. Deși rămâne al doilea mare furnizor de porumb al blocului comunitar, livrările braziliene au coborât de la 2,74 milioane de tone la 1,82 milioane de tone.

În privința grâului moale, exporturile Uniunii Europene au rămas stabile față de sezonul precedent, totalizând 8,47 milioane de tone până la 18 octombrie 2026.

România se află pe primul loc în clasamentul exportatorilor europeni, cu 3,68 milioane de tone. La distanță urmează Lituania, cu 1,29 milioane de tone, Polonia, cu 970.000 de tone, Letonia, cu 890.000 de tone, și Bulgaria, cu 730.000 de tone.

Poziția României evidențiază rolul important al agriculturii românești pe piața cerealelor din Uniunea Europeană, într-un sezon marcat de dificultăți de producție în mai multe state membre.

Comisia Europeană atrage însă atenția că statisticile privind exporturile nu sunt complete pentru toate țările. Datele referitoare la Franța lipsesc parțial de la începutul anului 2024, iar cele pentru Bulgaria și Irlanda sunt incomplete de la debutul sezonului agricol 2023/24. În cazul Greciei, informațiile sunt incomplete din ianuarie 2026.

În timp ce exporturile de grâu moale au rămas la un nivel similar celui din sezonul anterior, livrările de orz ale Uniunii Europene au înregistrat o diminuare semnificativă.

În perioada 1 iulie – 18 octombrie 2026, exporturile de orz au totalizat 2,22 milioane de tone, cu 41% mai puțin decât în intervalul corespunzător al anului trecut.

Evoluțiile de pe piața cerealelor arată diferențe importante între principalele culturi agricole ale UE: România își menține poziția de lider la exporturile de grâu moale, în timp ce deficitul de porumb determină statele membre să își majoreze achizițiile din afara blocului comunitar.