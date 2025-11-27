România are asigurată finanțarea europeană în 2026. Nazare: Se îngheaţă procedura de suspendare a fondurilor europene

Îngheţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene pentru România reprezintă un pas extrem de important „la nivel simbolic şi reputaţional”, spune Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Oficialul a adăugat că o astfel de măsură ar fi fost una foarte gravă şi ar fi marcat o premieră negativă pentru România.

Potrivit ministrului Alexandru Nazare, analiza Comisiei Europene din pachetul de toamnă, publicată recent, arată că România a primit o evaluare conformă și pozitivă. El a subliniat că este pentru prima dată în acest an când Comisia emite un astfel de verdict.

„Este vorba de analiza Comisiei Europene, pachetul de toamnă din cadrul semestrului european, care a fost publicată în zilele trecute, în care România a fost evaluată conform, pozitiv. Este pentru prima oară în acest an când Comisia Europeană face acest tip de evaluare şi cred că la nivel simbolic e foarte important, în primul rând pentru că închidem un ciclu în care România era evaluată neconform, iar acest ciclu a început undeva în iunie 2024. Atunci prin decizia Consiliului, s-a consemnat această procedură în cadrul procedurii de deficit excesiv, după care s-a continuat, la începutul anului 2025”, a declarat Alexandru Nazare, joi, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a adăugat că, în lunile ianuarie și aprilie Comisia Europeană a solicitat rapoarte pe care România nu le-a trimis. El a explicat că, în decizia din iunie, a fost declanșată efectiv procedura de suspendare a fondurilor europene, o premieră la nivelul tuturor statelor membre, în care România a fost inclusă.

„În ianuarie, în aprilie ne-au fost cerute rapoarte, Comisia n-a primit acele rapoarte, iar în decizia din iunie s-a început efectiv procedura de suspendare a fondurilor europene, o premieră pentru toate statele membre, în care a fost inclusă România”, a adăugat ministrul.

Oficialul a mai spus că, pentru anul viitor, în urma negocierilor purtate la Bruxelles, România nu va mai avea pe agendă problema suspendării fondurilor europene.

„Prin decizia publicată zilele trecute de Comisia Europeană, practic, închidem acest ciclu în care România putea să piardă sau îi puteau fi suspendate fondurile europene, se îngheaţă procedura de suspendare a fondurilor europene, ceea ce este un beneficiu bineînţeles, că ştim clar că nu o să mai avem această chestiune pentru 2026, iar la nivel simbolic şi reputaţional este un pas foarte important pentru că nu mai avem în negocierile de la Bruxelles, în Consiliul Ecofin şi în orice altă negociere pe care o vom duce pentru traiectoria fiscal-bugetară din următorii doi ani nu mai aveam această chestiune de suspendare a fondurilor europene, care era foarte gravă şi o premieră negativă pentru România”, a explicat ministrul.

Ministrul Finanțelor a anunțat că procedura privind suspendarea fondurilor europene a fost scoasă complet de pe agenda instituțiilor europene. El a arătat că demersul nu va mai continua nici în Parlamentul European, unde fusese deja inițiat. Potrivit acestuia, procesul rămâne înghețat, iar Comisia Europeană urmează să reevalueze situația în primăvară, atunci când va analiza din nou atât acest subiect, cât și indicatorii macroeconomici ai României.

„ Am eliminat această procedură, ea nu va mai continua nici în Parlamentul European unde era începută. Deci practic, va fi îngheţată şi o evaluare a Comisiei Europene se va face în primăvară asupra acestui subiect şi asupra indicatorilor macro-economici ai României”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Marți seara, ministerul Finanțelor a anunțat că măsurile adoptate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, care a decis astfel înghețarea procedurii de suspendare a fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare a declarat că decizia reprezintă o reconfirmare a eficienței măsurilor implementate și a efectelor lor concrete.