România a fost invitată să discute la Kiev. Bogdan Aurescu: Este nevoie să fim pregătiți pentru situația în care vom ajunge la un conflict

Titus Corlățean: „Este o perioadă de provocări de securitate în această regiune foarte apropiată României. Două scurte elemente de informație aș vrea să abordez.

Șefii comisiilor de specialitate din Parlamentul României, chemați la Kiev

În primul rând, avem aceeași evaluare cu privire la oportunitatea unei declarații în Parlamentul României care să se refere la situația de securitate din regiune, la situația din Ucraina și provocările de securitate care vin din partea Federației Ruse, după ce deja comisiile de politica externa s-au aliat unui proiect de declarație comună, promovat de Congresul SUA și Parlamentul European. Acest lucru l-am făcut deja, am așteptat audierea domnului ministru pentru a stabili anumite detalii.

Cei doi președinți de comisii de politica externa, cel care vă vorbește și cel de la Camera Deputaților, am primit o invitație din partea omologului din raza supremă de a face o vizita oficiala la Kiev. Examinăm cu deplină deschidere această invitație și vom lua o decizie în perioada viitoare”.

Bogdan Aurescu oferă asigurări: România este protejată

Bogdan Aurescu: „Ma bucur foarte mult ca am agreat împreună organizarea acestei dezbateri astăzi, a fost foarte substanțială, deschisă. Am discutat aproape o ora și jumătate, am prezentat evaluarea părții române cu privire la situația la zi în desfășurarea acestei crize de securitate. Am prezentat demersurile pe care România le-a făcut în toata aceasta perioadă în colaborare cu partenerii americani, NATO, UE, pe toate palierele.

Am discutat despre necesitatea continuării demersurilor pentru desescaladare, pentru a obține o detensionare a situației de securitate. Este nevoie să continuam sa promovam dialogul pentru a obține aceste obiective și, în egală măsură, este nevoie sa fim pregătiți pentru situația în care vom ajunge la un conflict.

Este nevoie de o confirmare a mișcărilor de trupe, să vedem dacă este vorba despre o retragere (din partea Rusiei – n.r.). Vedem că echipamentul rămâne pe loc. (…)

România beneficiază de toate asigurările de securitate. Niciun cetățean român nu trebuie să se teamă de o implicare a României într-un conflict militar pentru că acest lucru nu se va întâmpla. (…)

Evident că o astfel de situație va afecta NATO în ansamblul său, inclusiv România, dar nu există în acest moment un pericol. Noi am avut toate informațiile în timp real, cu toate evoluțiile și evaluările de securitate”.