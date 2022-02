România, miză uriașă! SUA și NATO își mută trupele spre țara noastră. Pregătiri pentru conflict

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a vorbit despre prezența celor 1.000 de soldați din SUA pe teritoriul României. În contextul în care americanii se așteaptă la o invazie a Rusiei în Ucraina. Vineri seară, președintele Klaus Iohannis a participat la o discuție, împreună cu alți lideri europeni și președintele SUA, Joe Biden.

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe: „O mie de soldați americani sunt aici, au ajuns și avioane de vânătoare”

„Nu am participat la discuția între Klaus Iohannis și ceilalți șefi de state, abia am venit de la ședința comună de guvern de la Chișinău. Este foarte bine că a avut loc această discuție, pentru că reprezintă o ocazie bună ca să ne consultăm cu aliații și instituțiile UE privind la situația de securitate curentă. O mie de soldați americani sunt aici, au ajuns și avioane de vânătoare. Este un exemplu de solidaritate din partea SUA, principalul partener strategic”, a afirmat Bogdan Aurescu conform Realitatea Plus.

„Totodată, reprezintă o întărire a flancului estic al NATO, este o veste bună penrru securitatea românilor. Este vorba despre decizia pe care Emmanuel Macron a anunțat-o pe 20 ianuarie, decizie luată în urma demersurilor personale ale lui Klaus Iohannis pe lângă președintele Franței. Trupele franceze vor veni cât de curând. Este vorba de o planificare militară. Au venit și echipe de militari francezi pentru a pregăti această dislocare.

„Este un mesaj ce trebuie perceput ca atare. Nu sunt măsuri escalatorii, ci de răspuns”

Se pregătește un grup de luptă NATO permanent în România. Situația de securitate se îmbunătățește pe flancul estic. Prezența militară permanantă face parte din măsurile de descurajare pe flancul estic. Este un mesaj ce trebuie perceput ca atare. Nu sunt măsuri escalatorii, ci de răspuns. NATO le-a luat începând cu 2014, atunci când Rusia a ocupat Crimeea”, a mai precizat ministrul de Externe.

Japonia, Marea Britanie și SUA au făcut apel la cetățenii lor, care se află în Ucraina, să părăsească această țară cât mai curând. Și asta pentru că o invazie a rușilor pare a fi de neevitat.