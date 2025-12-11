România a ajuns la un Campionat Mondial, după ce adversara de la baraj s-a retras din motive religioase

România are o misiune extrem de compolicată pentru a reveni la un Campionat Mondial. Cel organizat anul viitor de SUA, Mexic și Canada. „Tricolorii” nu au mai fost la competiția supremă a fotbalului din Franța 1998. Iar starea de spirit generală este dominată de pesimism, mai ales în rândul presei și suporterilor.

Naționala lui Mircea Lucescu a trebuie să învingă în Turcia, în deplasare, pe 26 martie, apoi să treacă pe 31 martie, tot pe un teren advers, de Slovacia sau de Kosovo.

Peste ocean se va desfășura ce de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial. Povestea a început în 1930, în Uruguay. România nu este o prezență constantă la turneul final, acolo unde „tricolorii” au ajuns foarte rar: de șapte ori. Naționala a fost la primele trei ediții: 1930, 1934 și 1938. Apoi, generația lui Dinu, Lucescu sau Dobrin a ajuns în Mexic - 1970. Mai avem trei participări în cea mai fructuoasă perioadă a fotbalului românesc, cea a „Generației de Aur”: Italia - 1990, 1994 și 1998.

La Mondialele disputate înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, România a avut cel mai scurt drum de parcurs din punct de vedere al calificărilor. La primul turneu, „tricolorii” au ajuns la Montevideo pe bază de invitație. Patru ani mai târziu, am câștigat o grupă de calificare cu Elveția (2-2 în deplasare) și Iugoslavia (2-1 pe teren propriu) și am ajuns în Italia.

În 1938, România ar fi trebuit să dispute un meci de calificare împotriva reprezentativei Egiptului. Jocul era programat la Cairo, în luna decembrie a anului 1937. Dar, egiptenii au comunicat celor de la FIFA că nu vor juca meciul din motive religioase. Confruntarea se suprapunea cu Ramadanul, cea mai mare sărbătoare musulmană.

Datorită acestei conjucturii norocoase, la care se adăugase faptul că „tricolorii” scăpaseră de un adversar din Europa, mult mai puternic decât Egiptul la acea vreme, echipa a ajuns la turneul din Franța. Acolo unde, șansa a fost din nou de partea noastră. Am întâlnit Cuba, cel ma slab adversar posibil. Care avea să ne producă una dintre cele mai rușinoase înfrângeri din istorie. După un prim meci încheiat cu scorul de 3-3 (nu se executau lovituri de departajare), „tricolorii” au pierdut cu 1-2 la rejucare și au plecat acasă.

Mai departe, cubanezii au fost învinși de Suedia cu 0-8 și nu au mai ajuns niciodată la un turneu final.

De-a lungul timpului, în drumul către Mondial, România a mai jucat de două ori meciuri de baraj. Cu adversari care s-au prezentat pe teren. În 2001, naționala a fost eliminată de Slovenia (1-2 și 1-1) și nu a ajuns în Coreea de Sud și Japonia - 2022, în 2013 - 1-3 și 1-1 cu Grecia au dus la ratarea turneului din Brazilia - 2014.