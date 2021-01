Anastasia Soare (64 de ani), supranumită „Regina Sprâncenelor”, a acumulat o avere impresionantă din activitatea sa și trăiește într-un lux orbitor. Românca locuiește în Statele Unite ale Americii (SUA), în Beverly Hills (California), acolo unde deține o vilă ce este evaluată la aproximativ 5 milioane de dolari.

Somptuoasa casă cuprinde 6 dormitoare, piscină exterioară, 7 băi şi vedere la ocean, pe impresionantele plaje din Beverly Hills. În anul 2019, conform unui top întocmit de publicația Forbes, românca avea o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de dolari și se clasa pe locul al 21-lea. Anastasia Soare a emigrat din România în America, la Los Angeles, în anul 1989, acolo unde a început să lucreze într-un salon. Apoi, ea și-a deschis propriul ei salon de înfrumusețare. În prezent, compania fondată de Anastasia Soare distribuie produse cosmetice în aproximativ 3.000 de magazine.

„ Singurul lucru frumos pe care l-am lăsat în urmă a fost familia”

„Când am ajuns în America, a fost înspăimântător şi foarte, foarte greu! Mi-am lăsat toată familia aici… Dar nu puteam să mă mai întorc în România. Dacă mi-ar cere cineva un sfat legat de o posibilă mutare în America, nu aş şti ce să răspund, pentru că, atunci când am plecat eu, nu era nimic aici. Nu aveam căldură, nu aveam lumină sau mâncare în alimentară, nu puteam ieşi din ţară… Condiţiile au fost foarte grele atunci când am plecat eu, iar singurul lucru frumos pe care l-am lăsat în urmă a fost familia. Acum este mult mai dificil să laşi totul şi să pleci”, spunea Anastasia Soare într-un interviu acordat pentru VIVA.

„Mi-a fost foarte dificil să mă acomodez”

„Pentru mine, contactul cu America a fost dramatic din toate punctele de vedere. În primul rând, pentru că eram singură şi străină, iar în al doilea rând, abundenţa de acolo a fost copleşitoare pentru mine. Am plecat dintr-un loc unde nu găseai nimic, erau goale alimentarele şi am ajuns acolo unde am găsit lucruri despre care nici nu ştiam că există, nici în vise nu văzusem aşa ceva. Şi, peste toate astea, faptul că nu vorbeam engleză a fost un impediment extrem de mare pentru mine. Mi-a fost foarte dificil să mă acomodez!”, mai afirma românca.