Roland Garros 2023. Irina Begu s-a calificat în turul doi. Ana Bogdan a fost eliminată

Irina Begu, locul 27 WTA şi favorită 27, s-a calificat, miercuri, în turul trei al turneului de la Roland-Garros, trecând în runda secundă de italianca Sara Errani, numărul 73 mondial. Sportiva s-a impus cu scorul de 6-3, 6-0, într-o oră şi 12 minute.

În faza următoare, aceasta se va duela cu Karolina Muchova, locul 43 WTA. Premiul pentru participarea în turul trei este de 142.000 de euro. Irina Begu este singura româncă care a reușit să se califice mai departe. Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan au fost eliminate în primul tur, potrivit News.

Perechea Ana Bogdan/Bernarda Pera a fost eliminată

Perechea Ana Bogdan/Bernarda Pera (România/SUA) a fost eliminată, miercuri, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Roland-Garros. Ele au fost învinse de echipa Asia Muhammad/Giuliana Olmos (SUA/Mexic), cap de serie numărul 12, scor 7-6 (4), 6-4. Meciul a durat o oră şi 43 de minute. Premiul pentru participarea în primul tur la dublu este de 17.000 de euro.

Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la Roland Garros

Și Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) a părăsit turneul de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a fost învinsă în trei seturi de Jasmine Paolini (locul 53 WTA), scor 5-7, 6-2, 2-6. Românca a înregistrat 14 erori neforțate în timpul jocului, față de cele 3 comise de Jasmine Paolini. În turul secund, italianca o va întâlni pe Olga Danilovic (locul 105 WTA).

„Am avut niște probleme la stomac și din păcate m-au lăsat fără energie, abia am putut să stau în picioare. Am încercat cât am putut, însă a fost ghinion pentru că până ieri am fost ok, iar astăzi m-am trezit și nu eram prea grozav, însă am zis că pot să duc, am încercat, dar nivelul de energie a fost extrem, extrem de jos. Au fost niște probleme destul de mari la stomac, însă, na, sunt ale vieții, ce să facem. Nu mi-a mers foarte bine serviciul unu, a trebuit să joc destul de mult cu doi. Așa cum am zis, eu cred că meciul s-a jucat la acea minge de set, la 5-4. Dacă o luam, era altă poveste. Sunt parte din viață aceste înfrângeri și trebuie să le luăm așa cum luăm și victoriile” – Sorana Cîrstea.