Monden Germanii, tot prietenii rușilor. Rod Stewart, huiduit la concert pentru susținerea Ucrainei







Rod Stewart a fost huiduit, pe scenă, la un concert, în Germania, când și-a declarat susținerea pentru Ucraina. Artistul britanic s-a pronunțat, în mai multe rânduri, împotriva invaziei rusești.

Artistul, în vârstă de 79 de ani, a susținut un spectacol vineri, la Quarterback Immobilien Arena din Leipzig. În acest context, el a fost huiduit când a dedicat o melodie Rhythm Of My Heart, hitul său din 1991, războiului din Ucraina.

Rod Stewart dezaprobat de fani

Artistul a dedicat melodia Rhythm Of My Heart, pe care o numește cântec de război, Kievului. O parte dintre cei ce asistau la concertul din Leipzig s-au arătat nemulțumiți când steagul ucrainean a fost proiectat pe un ecran în timpul melodiei pe care o interpreta Rod Stewart. De asemenea, huiduieile au apărut în momentul în care, pe fundal, au fost proiectate imagini cu Volodimir Zelenski.

În imaginile filmate în timpul spectacolului se vede cu Rod Stewart este fluierat și contestat de spectatori. Publicul a răspuns cu „fluierături și huiduieli”, potrivit unui critic muzical de la ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung care a analizat spectacolul.

„Stewart face poze, dansează, pune totul în vocea sa, dar publicul nu mai aplaudă (...) Legătura cu scena s-a rupt de când Stewart a deschis cântecul cu [cuvintele] «f*** Putin»”, a scris criticul.

Germany‼️👇 Rod Stewart showed the Ukrainian flag and a picture of Zelensky,the crowd loudly booed and whistled. People dont buy this Zelensky Bullshit anymore👍 pic.twitter.com/QKkRTUjNVl

Artistul este un susținător al Ucrainei

De-a lungul vremii, Rod Stewart a condamnat, în mod regulat, invazia din 2022 declanșată de Rusia. Artistul l-a criticat deschis pe Putin, ori de cîte ori a avut ocazia. Recent, a spus despre dictatorul de la Kremlin, că este un „nemernic”. El s-a pronunțat într-un interviu acordat postului Sky News.

Mai mult, în urmă cu doi ani, în 2022, Rod Stewart a anunțat că a închiriat și mobilat o casă pentru o familie de șapte refugiați ucraineni.

Primirea rece de care a avut parte, pare să fie o expresie a nemulțumirii tot mai mari din estul Germaniei. Localnicii din fosta Germanie comunistă sunt nemulțumiți de sprijinul occidental pentru Kiev în confruntarea cu Rusia. De altfel, liderii politici de aici fac presiuni pentru un acord de pace.

Rod Stewart nu este văzut bine în Germania de est

Atitudinea artistului britanic nu este văzută bine în Germania de est. Publicul este de aici, este dezamăgit de Ucraina, conform sondajelor de opinie. Totodată, concertul lui Rod Stewart a venit după ce alegătorii din Leipzig au votat pentru partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania.

Formațiunea a primit 18% din sufragii, la alegerile municipale.

Alternativa pentru Germania face presiuni pentru încetarea focului, în Ucraina, și începerea procesului de pace, în condițiile lui Vladimir Putin. Partidul a obținut primul loc în majoritatea circumscripțiilor electorale din regiune la alegerile europarlamentare din această lună.