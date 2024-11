Economie ROBOR -ul crește din nou. Ratele românilor, de necontrolat, după victoria lui Călin Georgescu







Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru determinarea costului creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 5,92% pe an, față de 5,91% pe an în sesiunea anterioară, conform informațiilor furnizate de Banca Națională a României (BNR).

Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, a avertizat la începutul săptămânii că toate creșterile dobânzilor pe piață sunt rezultatul direct al creșterii semnificative a incertitudinii și a nervozității în rândul finanțatorilor internaționali ai țării.

Această incertitudine a crescut în urma schimbărilor majore din politică, survenite în ultimele zile, ca rezultat al victoriei lui Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Cristian Popa: „Observăm o deteriorare/tensionare a condiţiilor financiar-monetare, ce vine dinspre pieţele financiare internaţionale, din nivelul mai ridicat de preocupare al acestora, mai exact pe fondul incertitudinilor politice sporite. Incertitudinea şi volatilitatea iniţiale asociate procesului electoral au fost extinse şi amplificate de surprizele scrutinului electoral, totul suprapunându-se peste vulnerabilităţile şi dezechilibrele macroeconomice ample preexistente, semnalizate în multiple rânduri de Banca Naţionala a României: deficit bugetar ridicat şi deficitele de cont curent şi comercial mari, ce necesită finanţare”.

La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%.

Indicele la șase luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 5,95% pe an, comparativ cu 5,92% pe an anterior. De asemenea, ROBOR la 12 luni a ajuns la 5,98% pe an, față de 5,96% pe an.

Referitor la indicele de referință pentru creditele de consum (IRCC), stabilit prin OUG 19/2019, acesta se situează la 5,99% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2024, în creștere față de 5,86% înregistrat în trimestrul anterior.

În mai 2019, a fost adoptată OUG 19/2019, care a adus modificări în modul de calcul al ratei dobânzii pentru creditele în lei cu dobândă variabilă.

Prin acest act normativ, a fost introdus indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), care se calculează trimestrial, bazându-se exclusiv pe tranzacțiile interbancare.