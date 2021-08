Robert Turcescu știe cine a detonat „bomba” care l-a zguduit pe Florin Cîțu. Marea întrebare: ce a completat premierul în formularul ORNISS?

Jurnalistul Robert Turcescu a publicat pe contul de Facebook o postare în care vorbește despre marele scandal care a izbucnit miercuri și care îl are în prim-plan pe Florin Cîțu. Robert Turcescu scrie că informațiile au fost publicate pentru prima data la data de 10 august, pe pagina de Facebook a siteului legalizam.ro.

Un protestatar #rezist stă în spatele unui site care militează pentru legalizarea canabisului și care a publicat informația despre Florin Cîțu

Iar Cristian Mihai Didem, un protestatar extrem de vocal și agresiv, din zona #rezist este președintele Asociației Evoluție în Instituție. Așadar, un militant pentru legalizarea canabisului în România.

„Cristian Mihai Dide, personaj foarte cunoscut in timpul protestelor #rezist (era omul pe care il amendau constant jandarmii pentru ca proiecta cu laser diverse mesaje pe cladiri publice), este presedintele Asociatiei Evolutie in Institutie. Asociatia militeaza constant pentru legalizarea consumului de canabis, motiv pentru care a si lansat acum ceva timp proiectul legalizam.ro impreuna cu legalizeit.ro (vezi link). Ei bine, pe pagina de Facebook legalizam.ro au fost date publicitatii pentru prima oara pe 10 august (!!!) documentele privind condamnarea lui Florin Citu in SUA pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Cristian Mihai Dide e #rezist. Sa fie vorba de un „cadou” de la partenerii de guvernare din USR pentru Florin Citu?

https://www.legalizeit.ro/…/legalizeit-ro-lanseaza…/”, a scris Robert Turcescu pe rețeaua de socializare.

Tot pe Facebook, jurnalistul pune o întrebare foarte interesantă. Legată de un formular pe care l-a completat atunci când a fost nominalizat la Ministerul de Finanțe.

Marea întrebare legată de formularul ORNISS

„Domnul Florin Cîțu a completat formularul ORNISS privind accesul la informațiile clasificate. Formularul respectiv (in care ești intrebat si ce gust avea laptele mamei!) are si rubrica de mai jos. Oare ce si cum a raspuns domnul prim-ministru?

NOTA: Va rog sa observati ca din perspectiva certificatului ORNISS, conducerea sub influenta alcoolului e trecuta la fapte grave!

Si da, domnul Cîtu a completat certificatul ORNISS cand a fost nominalizat ca ministru de Finanțe”, a scris Robert Turcescu.