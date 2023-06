Robert F. Kennedy, populistul neașteptat care perturbă unitatea democrată din spatele lui Joe Biden. Analiză Le Monde

Acest nume este un brand. Cel mai faimos din politica americană. A fi un Kennedy implică o moștenire politică și garantează atenția presei. Rămâne apoi să-ți faci un prenume și să te evidențiezi prin ceva.

Din acest punct de vedere, Robert Francis Kennedy Jr., cunoscut sub acronimul de „RFK”, nu duce lipsă de puncte. La 69 de ani este angajat într-o aventură care l-a încântat și ispitit de multă vreme: o candidatură la nominalizarea democrată pentru alegerile prezidențiale din 2024. În timp ce partidul s-a aliniat în spatele actualului președinte, Joe Biden – un prieten al familiei Kennedy – mai multe sondaje au tras un semnal de alarmă. Acestea îi acordă lui RFK până la 20% din intențiile de vot la primare. Un succes cu atât mai surprinzător cu cât el adoptă poziții mult diferite de cele ale propriei tabere.

Robert F. Kennedy Jr se amuză legat de posibilele consecințe ale candidaturii sale asupra președintelui Joe Biden. El a pornit pe drumul provocării. Cu vocea sugrumată, din cauza unei disfonii spasmodice apărută la vârsta de 43 de ani, pozează în apărătorul libertăţii de exprimare. Pentru a rezuma: „Suntem mințiți”. Țintele sale sunt mass-media mainstream, giganții tehnologici, industria farmaceutică și complexul militar-industrial.

Ceea nu prea rimează cu un nume care simbolizează educație de elită, rețele de cunoștințe la cel mai înalt nivel și sărbători de lux la Cape Cod (Massachusetts). Vocabularul și obsesiile sale îl plasează mult mai mult în galaxia MAGA (Make America Great Again, bula lui Trump) decât în cea democrată. Steve Bannon, gazda podcastului „The War Room” și fost consilier al lui Trump, considera că ar fi bine ca Trump să-l aleagă pe RFK drept partener de candidatură.

El este „un om integru”, afirmă Alex Jones, una dintre cele mai extremiste figuri din galaxia conspirației.

Teze paranoice

Candidatul nu prea merge pe teren. Trezește atracție și curiozitate pe rețelele de socializare, unde înfloresc tezele paranoice. În opinia sa, există „dovezi copleșitoare” ale implicării CIA, una dintre agențiile de informații ale Statelor Unite, în asasinarea unchiului său, președintele John Fitzgerald Kennedy, la Dallas, în 1963. RFK are îndoieli cu privire la vinovăția lui Sirhan Sirhan, condamnat pentru uciderea tatălui său, Robert, în timpul campaniei prezidențiale din 1968. În 2006, într-un articol publicat de revista Rolling Stone, el afirma că Partidul Republican a „furat” alegerile prezidențiale cu doi ani mai devreme, în detrimentul democratului John Kerry. RFK le cântă în strună adepților noii economii, pledând în favoarea criptomonedelor. El spune că a înțeles importanța acestora în 2022, în timpul grevei șoferilor de camion canadieni împotriva măsurilor anti-Covid, deoarece unor participanți /la grevă/ le-au fost înghețate conturile bancare.

La începutul lunii iunie, unul dintre co-fondatorii Twitter, Jack Dorsey, a postat un videoclip în care susținea că Robert F. Kennedy ar putea să-i învingă pe candidații la nominalizarea republicană, Donald Trump și Ron DeSantis, pentru alegerile prezidențiale din 2024. „El poate și o va face”.

Pe 5 iunie, RFK a participat la o conversație pe Twitter, la invitația șefului acestei rețele, Elon Musk. Candidatul și-a dezvoltat acolo tezele ciudate. Incidentele și crimele în masă ar fi o problemă de natură medicamentoasă: „Înainte de introducerea Prozacului, aproape că nu aveam astfel de evenimente în țară și nu am mai văzut asta în istoria omenirii”, susține el, când de fapt cauza sunt cele aproximativ optsprezece milioane de arme de război aflate în circulație în Statele Unite. Numindu-și propria formațiune politică „partid al războiului”, Kennedy îl învinuiește pe Joe Biden pentru asta. „El a fost întotdeauna în favoarea unei politici externe foarte beligerante și agresive, care vede violența ca pe un instrument politic legitim pentru atingerea obiectivelor Americii în străinătate”. Pe 8 iunie, la postul conservator Fox News, RFK a declarat: „Am ucis 350.000 de copii ucraineni pentru o fraudă”. Până și prezentatorul Fox News l-a contrazis și a amintit de responsabilitatea Rusiei. Kennedy s-a lansat apoi într-o „o istorie a provocărilor SUA”.

Cruciada împotriva vaccinurilor

Dar, evident, remarcile sale cele mai urmărite și comentate sunt cele despre vaccinuri și pandemii. În ochii lui, Covid-19 „a fost în mod clar o problemă cu armele biologice”. Pașaportul pentru vaccin i-a transformat pe cetățeni în „sclavi”. Pe pagina sa de Instagram, care tocmai a fost restabilită după o lungă suspendare, el îl vizează în special pe Bill Gates, cofondatorul Microsoft, asigurându-se că promovarea vaccinurilor îi servește intereselor financiare. Într-o carte publicată în 2021, intitulată The Real Anthony Fauci, RFK l-a acuzat pe consilierul medical al președintelui că a realizat din umbră, alături de Bill Gates, „o lovitură de stat istorică împotriva democrației occidentale”.

Fost avocat foarte dedicat cauzelor de mediu, Robert Kennedy Jr se bucură de multă vreme de o reputație impecabilă. El a luptat în special pentru curățarea râului Hudson din New York. El a denunțat contaminarea cu mercur și poluarea cu cărbune și pesticide, cauzată de marile grupuri industriale. New York Times i-a dedicat prima pagină în 1995, sub titlul: „Acel Kennedy care contează”.

În anii 2000, imaginea sa publică s-a schimbat dramatic. Fondator al organizației Children’s Health Defense, el s-a angajat într-o cruciadă împotriva vaccinurilor și a antenelor 5G, acuzate că provoacă boli și declanșează dezvoltarea autismului. Nu există date științifice care să susțină această idee. RFK a vorbit despre asta cu Donald Trump în ianuarie 2017, chiar înainte ca acesta din urmă să preia mandatul.

Al treilea dintre cei unsprezece copii ai cuplului Ethel Skakel Kennedy și senatorul Robert F. Kennedy, RFK avea 14 ani când tatăl său a murit. O fotografie celebră, în alb-negru, îl arată la înmormântare, adolescent cu privirea pierdută. Absolvent al Universității Harvard și al Facultății de Drept din Virginia, tânărul RFK a avut propriile slăbiciuni și căderi. A fost arestat pentru posesie de heroină, înainte de a merge la un program de dezintoxicare, în 1983. În anul următor, unul dintre frații săi a murit din cauza unei supradoze. Câteva luni mai târziu, un altul s-a izbit de un copac în timp ce schia, pierzându-și și el viața.

În politica americană, dinastia Kennedy este incomparabilă. Este înconjurată de o formă de nostalgie, ale cărei contururi sunt greu de definit exact, amintiri de măreție și de traumă totodată. Un lucru este cert: recunoașterea uluitoare de care se bucură fostul avocat se datorează în primul rând numelui său. „Sunt un democrat Kennedy”, se putea citi pe pancarte în jurul lui Robert F. Kennedy Jr. atunci când candidatura sa a fost anunțată în aprilie la Boston.

Negarea democraților

Cu toate acestea, mai mulți membri ai familiei, inclusiv sora sa Kerry, s-au distanțat public de pozițiile sale stranii. Legăturile dintre clan și administrația Biden sunt puternice. Văduva unchiului său Ted, Victoria Reggie Kennedy, este ambasador la Viena. Caroline Kennedy, fiica președintelui asasinat, este ambasador în Australia. În ceea ce privește soția candidatului, Cheryl Hines, o actriță vedetă a serialului Curb Your Enthusiasm, aceasta și-a dezavuat soțul după o izbucnire șocantă la un miting anti-vaccin la Washington, în ianuarie 2022. Robert Kennedy Jr. declara atunci „Chiar și în Germania lui Hitler, puteai trece Alpii în Elveția, te puteai ascunde în pod așa cum a făcut Anne Frank. Astăzi, mecanismele sunt de așa natură încât împiedică pe oricine să fugă sau să se ascundă”.

Candidatura împotriva unui președinte în funcție este cel mai adesea o misiune de distrugere, nu de cucerire. În 1980, senatorul Ted Kennedy a lansat atacuri împotriva lui Jimmy Carter în timpul primarelor democratice. A fost ales republicanul Ronald Reagan. În 1991, ultra-conservatorul Pat Buchanan, promotor al unui „nou naționalism”, a slăbit campania de realegere a republicanului George Bush, candidând împotriva lui, facilitând astfel victoria lui Bill Clinton. Nu este clar care vor fi perspectivele pentru RFK. Mulți experți democrați îl resping prompt din conversație, ca și cum ar fi o „pacoste temporară”, scrie lemonde.fr.

În realitate, candidatul dezvăluie o formă de scleroză democrată: un aparat politic disciplinat dar în negare, incapabil să ia în considerare o alternativă la Joe Biden, în ciuda vârstei sale înaintate – 80 de ani. Partidul Democrat se bazează nu pe sprijinul entuziast pentru președintele în funcție – care lipsește încă din 2020 – ci pe o nouă respingere înfricoșată a lui Donald Trump. Această perspectivă a alegerii implicite, în ciuda mizei existențiale a anului 2024 pentru democrația americană, poate să nu convingă mulți alegători tineri. Gradul de aprobare al lui Joe Biden este dureros de sub 40%. „RFK” este o nouă versiune a unui fenomen identificat de mult în miezul trumpismului: respingerea autorităților, a opiniei experților și a instituțiilor politice. (Rador)