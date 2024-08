Robert de Niro refuză să îmbătrânească. Are 81 de ani, dar se comportă ca un adolescent

Pe 17 august, Robert De Niro a împlinit 81 de ani, iar fiica sa, Drena De Niro, în vârstă de 56 de ani, a postat o poză cu marele actor sărind de pe un iaht în apă. Acesta a sărit de la 36 de picioare, adică aproximativ 11 metri.

„Wow! Ești atât de nebun!”, a spus fiica sa în timp ce tatăl ei sărea în apă. Apoi l-a întrebat pe Robert De Niro: „Doamne, ești bine?”. „Da, sunt bine”, a răspuns actorul în timp ce înota. „La mulți ani la 81 de ani tatălui meu! Te iubesc cu toată inima mea”, a scris Drena pe Instagram.

Actor Robert De Niro celebrates his 81st birthday by leaping off a yacht in a daredevil dive. “You are crazy”, his daughter Drena can be heard saying in the video shared on social media. https://t.co/U8hw0rMjI7 pic.twitter.com/FkUHRNndtM

— Sky News (@SkyNews) August 19, 2024